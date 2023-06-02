عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة الشيوخ تعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بالإضافة إلي تقارير اللجنة بشأن عدد من الموضوعات.

 

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول يوم الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائية سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه".

 

كما تناقش خلال الاجتماع الثاني  مساء يوم الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التى استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.


فيما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثالث مساء يوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الرى الذكى لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز والتي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وذلك  بحضور المسئولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والتعليم العالي والبحث العلمي.


وتستعرض اللجنة خلال الاجتماع الرابع يوم الاثنين المقبل،  تقرير اللجنة المعد بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  أحمد القناوى بشأن تطوير مرسى مراكب خزان أسوان لخدمة المناطق والمنشآت السياحية بالجزر الموجودة داخل مجرى نهر النيل خلف الخزان.

 

فيما تناقش خلال اجتماعيها الخامس والسادس مساء يوم الاثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان،  وذلك بحضور  المسئولين من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والتضامن الاجتماعي. 

لجنة الزراعة عبد السلام الجبلى مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

فتح كوبري أكتوبر بعد انتشال جثة و5 مصابين و3 سيارات ورفع اللافتة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

الزمالك في مواجهة رونالدو| خسائر وعقوبات بالجملة على الأبيض حال الانسحاب العربي.. وهذه مكاسب المشاركة

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

ترشيحاتنا

رأس الطاعات والفريضة المعظمة .. خطيب المسجد الحرام : يا خسارة مضيّعها

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

7.1 مليار دولار.. مصر تفي بالتزاماتها والاقتصاد قوي بالأرقام| تفاصيل

شقيقان بصما والدهما الميت على بيع منزل بـ6 ملايين جنيه: معندناش بنات بتورث

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

توب مكشوف .. زوجة نجم الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر صادم لجمبسوت ياسمين عز ومشروبات للتغلب على تأثير العاصفة الترابية

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ماذا قال الوداد المغربي عن الأهلي؟

من المطبخ الخليجي.. طريقة عمل كبسة لحم بالصلصة

علامات تحذيرية في الساقين تنذر الإصابة بـ ارتفاع الكوليسترول.. احذر منها

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ