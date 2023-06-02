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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 34.6 مليار جنيه خلال تعاملات أسبوع

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 34.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.140 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.1%.. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 17533.31 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.05% ليغلق عند مستوى 3289.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 5.62% ليغلق عند مستوى 4927.76 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 21059.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.64% ليغلق عند مستوى 4217.47 نقطة.

ارتفع قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.708 مليار ورقة منفذة على 498 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.906 مليار ورقة منفذة على 358 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى، واستحوذت الأسهم على 94.62% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 5.38%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

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