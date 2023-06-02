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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة بداية من الغد

حالة الطقس
حالة الطقس

‏قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية، أن العواصف الترابية التي حدثت ومستمرة معنا هي بسبب أننا في فصل الربيع فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة ونتعرض دائما في فصل الربيع الى المنخفضات الخماسينية والتي تكون موجودة في الصحراء الغربية عادة ويكون معها سرعات رياح عالية وهذا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة.

 

وتابعت منار غانم خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مصر تستطيع"، تقديم الإعلامي "أحمد فايق"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن سرعة الرياح تجاوزت 45 كيلو متر في الساعة وذلك أدى إلى إثارة الرمال والأتربة وكان معها أيضا سحب رعدية كانت موجودة في الصحراء الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية وهذه السحب الرعدية بيكون معها رياح هابطة بتساعد على زيادة الرمال والاتربة وذلك معتاد كل عام بسبب رياح الخماسين ولكن هذه المرة كانت شديدة قليلا بسبب أنها كانت مصاحبة للسحب الرعدية وذلك زاد من حدتها.

 

انخفاض في درجات الحرارة

 

وأضافت أن بالنسبة لليوم الوضع كان أفضل ولكن مازال مستمر معنا ارتفاع درجات الحرارة وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الى 41 درجة مئوية في فترة النهار ولكن مع اقتراب ساعات الليل ستبدأ مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا تختلف وسنبدأ الشعور بتحسن في الحالة الجوية وستكون الكتل الشمالية القادمة من البحر المتوسط ستؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة ولن يكون هناك أي أتربة او رمال مثارة، والمتوقع من غدا السبت انخفاض في درجة الحرارة حوالي ٥ او ٦ درجات مئوية في اغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الأرصاد الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية أحمد فايق العواصف الترابية

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