مليون و600 عملية جراحية.. «القرموطي» يكشف جهود الدولة في ملف الصحة| فيديو

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أن مصر كانت في المركز الـ 118 في جودة الطرق في عام 2013، والأن أصبحنا رقم 28 بفضل الإنجازات والعمل والجهد الذي تم في تطوير الطرق المصرية.

وقال جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، عبر فضائية "سي بي سي"، أنه في عام 2013، كي ندخل محافظة الدقهلية وتحديدا المنصورة، "كنت بقعد 3 ساعات في مدخل المحافظة، والأن أصبح الوقت لا يذكر، ويتم بسهولة ويسر.

وتابع مقدم برنامج "مانشيت"، أن محور كمال عامر"، بيجيب من الدائري للمهندسين في 10 دقايق كحد أقصى".

التأمين الصحي الشامل.

وأشار جابر القرموطي إلى أنه في ملف قوائم الانتظار الدولة تدخلت ونجحت في القيام بعمل عمليات وصلت إلى مليون و 600 عملية منذ 2019 حتى الآن، إضافة إلى ما تم القيام به في ملف التأمين الصحي الشامل.