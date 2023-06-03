مانشستر يونايتد يتحدي سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، صوب ستاد ويمبلي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء، لمشاهدة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وغريمه مانشستر يونايتد.

ويلتقي قطبا مدينة مانشستر، السيتي ويونايتد، للمرة الأولى في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتطلع سيتي ويونايتد إلى حصد اللقب الثاني هذا الموسم، بعدما توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج، وأحرز المان يونايتد، لقب كأس رابطة المحترفين.

ويستحوذ آرسنال على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس إنجلترا برصيد 14 لقبا، متقدما على يونايتد بلقبين، فيما حقق مانشستر سيتي، اللقب 6 مرات.

ويمثل لقب النسخة 142 من كأس إنجلترا، خطوة مهمة في طريق مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية مع المدرب بيب جوارديولا.

في المقابل مانشستر يونايتد يسعى لحصد اللقب، من أجل تحقيق الثنائية للشياطين الحمر، وذلك للمرة الأولى في موسم واحد.