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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

ماهر جاه
ماهر جاه

قام الفنان اللبناني ماهر جاه بإحياء حفل طلاق لعائلة لبنانية قررت أن تحتفل بانفصال ابنتهم، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر مقطع فيديو للعائلة وهي تحتفل بالطلاق. 

وحرص الحضور على الاحتفال بطريقة مختلفة حيث قررت العائلة أن تقيم الأفراح وترقص على اغانى الفنان ماهر جاه بدلا من أن تقيم الأحزان. 

شاهد الفيديو هنا 

ماهر جاه وأغنية يا ورد 

يعد الفنان ماهر جاه أحد المطربين الذين قدموا عديد من الأعمال الغنائية المميزة والتى تلقى اعجاب جمهوره ولعل من اخر اعماله “يا ورد” والتى طرحها منذ ايام قليلة وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب. 

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وأغنية “يا ورد” للمطرب ماهر جاه من كلمات والحانه ايضا والكليب من إخراج فادى حداد والذى يظهر فيه ماهر وهو يغنى لحبيبته ويتعزل فيها اكثر من الورود والزهور.

هجوم على ماهر جاه 

كشف الفنان اللبناني ماهر جاه عن تعرضه لهجوم شرس بسبب حفلاته الفنية التى يقدمها خلال شهر رمضان ، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وبرر ماهر جاه : "عم بتعرَّض لهجوم من قبل البعض بسبب حفلاتي يلي مكمَّل فيهم خلال شهر رمضان، هيدا شغلي … انا وكتير عائلات عايشين منو، بهيك ظروف وبهيك وقت مش رح اقبل اقطع برزقة الناس بوقت مش عم بعمل شي غلط.. الناس بحاجة تفرح وتنبسط، تحياتى".

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