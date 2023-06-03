وفر ثمن الكشف.. روشتة هانى الناظرلعلاج أكثر المشاكل انتشارا خلال الصيف

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، أن واحدة من أكثر المشاكل التي تصيب الجلد للكبار والاطفال خلال شهور الصيف الحارة والرطبة هي مشكلة حمو النيل.

وأضاف هانى الناظر فى منشور له على الفيسبوك أن مشكلة حمو النيل تظهر في الجسم علي هيئة التهابات مؤلمة في مناطق الصدر والظهر والذراعين ويصاحبها حكة شديدة

وأضح هانى الناظر أنه يمكن علاج حمو النيل بعيدا عن أي كريمات بها كورتيزون دون الحاجة للذهاب للطبيب ودفع ثمن الكشف من خلال إحضار بعض المواد البسيطة من الصيدلية

وكشف هانى الناظر أنه يمكن علاج حمو النيل فى المنزل من خلال استخدام محلول كلامينا وأقراص مضادة للهستامين وندهن الجلد المصاب بمحلول الكلامينا مرتين يوميا ولكن بعد رجه جيدا مع تناول قرص مضاد للهستامين مساء .

ونصح هانى الناظر بأن نراعي دائما الاستحمام بالماء الفاتر واستخدام صابونة الجلسرين ودائما نرتدي ملابس قطنية وبكدة نوفر الوقت وفلوس الكشف في العيادة ونستغل الفلوس في شئ اخر يهم البيت