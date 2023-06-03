عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفر ثمن الكشف.. روشتة هانى الناظرلعلاج أكثر المشاكل انتشارا خلال الصيف

هانى الناظر
هانى الناظر

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، أن واحدة من أكثر المشاكل التي تصيب الجلد للكبار والاطفال خلال شهور الصيف الحارة والرطبة هي مشكلة حمو النيل.

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

وأضاف هانى الناظر فى منشور له على الفيسبوك أن مشكلة حمو النيل  تظهر في الجسم علي هيئة التهابات مؤلمة في مناطق الصدر والظهر والذراعين ويصاحبها حكة شديدة 

وأضح هانى الناظر أنه يمكن علاج حمو النيل بعيدا عن أي كريمات بها كورتيزون دون الحاجة للذهاب للطبيب ودفع ثمن الكشف من خلال إحضار بعض المواد البسيطة من الصيدلية 

وكشف هانى الناظر أنه يمكن علاج حمو النيل فى المنزل من خلال استخدام محلول كلامينا وأقراص مضادة للهستامين وندهن الجلد المصاب بمحلول الكلامينا مرتين يوميا ولكن بعد رجه جيدا مع تناول قرص مضاد للهستامين مساء .

ونصح هانى الناظر بأن نراعي دائما الاستحمام بالماء الفاتر واستخدام صابونة الجلسرين ودائما نرتدي ملابس قطنية وبكدة نوفر الوقت وفلوس الكشف في العيادة ونستغل الفلوس في شئ اخر يهم البيت

هاني الناظر الاستحمام الدكتور هاني الناظر الجلسرين علاج حمو النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

هانى حتحوت يصدم جماهير الوداد المغربي قبل نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

مخنوق من غير سبب .. 10 أطعمة تعالج الاكتئاب

اكتشف علاج كل أضرار العاصفة الترابية

احترس.. النوم الكثير يصيبك بـ 9 أمراض

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

لسة مكملة معانا.. ماذا يحدث للجسم عند التعرض لـ العاصفة الترابية

نشرة المرأة والصحة | 7 علامات تحتم عليك الذهاب للمستشفى فورا .. واحمِ نفسك من العاصفة الترابية بهذه النصائح

هاني الناظر ينصح مرضى الحساسية بكل أنواعها بتناول هذا الدواء

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

ترشيحاتنا

أردوغان يحدد موعد إعلان الحقائب الوزارية واجتماع الحكومة الأول

بحضور رؤساء تحرير صحف ومواقع| تنظيم ملتقى مصري عماني بـ الأعلى للإعلام

هل يعيش الإنسان على المريخ ؟.. العماء يوضحون أخيرًا الحقيقة

الكرملين يمنع صحفيي دول غربية من حضور منتدى سان بطرسبرج الدولي

شروط الأضحية والمضحى .. وهل تجوز عن الميت.. واحذر هذه العيوب تفسدها

تعاون بين الصحفيين وجمعية الصحافة العمانية في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية إدارة مرض السكري خلال فصل الصيف وفي الأجواء الحارة |تفاصيل

قرينة رئيس الجمهورية تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاجن كوسة باللحمة والحمص

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

فيديو

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ