بعد صيانته وتطويره.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة غدا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح مسجد الظاهر بيبرس البند قداري - غدًا الأحد وسيتم افتتاح ( 15 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 9 / 6 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا .

أوضحت أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1179 ) مسجدًا منها ( 951 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 228 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

1. الرمان – طبهار - أبشواي

2. عزبة راضي – سنهور القبلية - سنورس

3. التوحيد البحري – فيديمين – مركز سنورس

مديرية أوقاف أسيوط

4. الشيخة حميدة – جزيرة بني مر - الفتح

5. الريدي – ساحل باقور – أبو تيج

مديرية أوقاف البحيرة

6. الغربي كاشيك العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار

7. التوحيد – قرية ملكة – المنشية الإبراهيمية – دمنهور

8. الشهيد حمدي رباب جواد حسني – أبو حمص

9. نور الإسلام – عزبة دياب – كوم الفرج – أبو المطامير

10. التقوى – صيدناوي – كوم الفرج- أبو المطامير

مديرية أوقاف سوهاج

11. آل دراع – بندار الغربية – بندر جرجا

مديرية أوقاف الشرقية

12. النور أم عجرم – فاقوس 2

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف أسوان

1. أبو بكر الصديق – وادي عبادي (1) - الرديسية

مديرية أوقاف قنا

2. الحاج خضري – زليتم - غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف البحيرة

3. التقوى الجديد – قرية المعركة الرئيسية- بدر