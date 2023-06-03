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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد صيانته وتطويره.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة غدا

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح مسجد الظاهر بيبرس البند قداري - غدًا الأحد  وسيتم افتتاح ( 15 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 9 / 6 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا .

أوضحت أن  إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1179 ) مسجدًا منها ( 951 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 228 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. الرمان – طبهار - أبشواي
2. عزبة راضي – سنهور القبلية - سنورس
3. التوحيد البحري – فيديمين – مركز سنورس
مديرية أوقاف أسيوط
4. الشيخة حميدة – جزيرة بني مر - الفتح
5. الريدي – ساحل باقور – أبو تيج 
مديرية أوقاف البحيرة
6. الغربي كاشيك العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار
7. التوحيد – قرية ملكة – المنشية الإبراهيمية – دمنهور
8. الشهيد حمدي رباب جواد حسني – أبو حمص 
9. نور الإسلام – عزبة دياب – كوم الفرج – أبو المطامير 
10. التقوى – صيدناوي – كوم الفرج- أبو المطامير 
مديرية أوقاف سوهاج
11. آل دراع – بندار الغربية – بندر جرجا
مديرية أوقاف الشرقية
12. النور أم عجرم – فاقوس 2
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف أسوان
1. أبو بكر الصديق – وادي عبادي (1) - الرديسية
مديرية أوقاف قنا
2. الحاج خضري –  زليتم - غرب بهجورة – نجع حمادي
مديرية أوقاف البحيرة 
3. التقوى الجديد – قرية المعركة الرئيسية- بدر

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