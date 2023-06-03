بعد صيانته وتطويره.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة غدا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح مسجد الظاهر بيبرس البند قداري - غدًا الأحد وسيتم افتتاح ( 15 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 9 / 6 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا .
أوضحت أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1179 ) مسجدًا منها ( 951 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 228 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. الرمان – طبهار - أبشواي
2. عزبة راضي – سنهور القبلية - سنورس
3. التوحيد البحري – فيديمين – مركز سنورس
مديرية أوقاف أسيوط
4. الشيخة حميدة – جزيرة بني مر - الفتح
5. الريدي – ساحل باقور – أبو تيج
مديرية أوقاف البحيرة
6. الغربي كاشيك العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار
7. التوحيد – قرية ملكة – المنشية الإبراهيمية – دمنهور
8. الشهيد حمدي رباب جواد حسني – أبو حمص
9. نور الإسلام – عزبة دياب – كوم الفرج – أبو المطامير
10. التقوى – صيدناوي – كوم الفرج- أبو المطامير
مديرية أوقاف سوهاج
11. آل دراع – بندار الغربية – بندر جرجا
مديرية أوقاف الشرقية
12. النور أم عجرم – فاقوس 2
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف أسوان
1. أبو بكر الصديق – وادي عبادي (1) - الرديسية
مديرية أوقاف قنا
2. الحاج خضري – زليتم - غرب بهجورة – نجع حمادي
مديرية أوقاف البحيرة
3. التقوى الجديد – قرية المعركة الرئيسية- بدر