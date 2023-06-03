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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني: الهجوم المضاد مستمر رغم قصف الصواريخ الروسية

القصف في اوكرانيا
القصف في اوكرانيا

قال نائب وزير الدفاع الأوكراني لرويترز اليوم السبت إن خطط أوكرانيا لشن هجوم مضاد ضد الاحتلال الروسي ما زالت تسير على المسار الصحيح رغم الموجة 'غير المسبوقة' من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة في أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

قال فولوديمير في هافريلوف إنه إلى جانب الهجمات بصواريخ كروز ، واجهت أوكرانيا وابلًا متكررًا من الصواريخ الباليستية في مايو ، خاصة في المراكز الحضرية بما في ذلك العاصمة كييف.

وأضاف نائب وزير الدفاع الأوكراني لرويترز يوم السبت إن خطط أوكرانيا لشن هجوم مضاد ضد الاحتلال الروسي ما زالت تسير على المسار الصحيح رغم الموجة 'غير المسبوقة' من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة في أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

قال فولوديمير في هافريلوف إنه إلى جانب الهجمات بصواريخ كروز ، واجهت أوكرانيا وابلًا متكررًا من الصواريخ الباليستية في مايو ، خاصة في المراكز الحضرية بما في ذلك العاصمة كييف.

قدمت الولايات المتحدة وألمانيا بطاريات صواريخ باتريوت المتقدمة لأوكرانيا هذا العام. تلقت أوكرانيا بالفعل أنظمة متقدمة قصيرة المدى مثل NASAMS و IRIS-T من شركاء غربيين.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إن بلاده مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره. وقال هافريلوف إن القصف الصاروخي لم يؤثر على التوقيت.

وقال 'لا شيء يمكن أن يوقف جهودنا ورغبتنا وثقتنا بأننا سننتصر في هذه الحرب'.

واضاف ان اوكرانيا 'ستبدأ هجوما مضادا بطموح لتحرير اراضينا هذا العام'.

وتصف موسكو الغزو الذي بدأ في فبراير 2022 بأنه 'عملية خاصة'.

وامتنع هافريلوف عن التعليق على هجمات الطائرات المسيرة الأخيرة والتوغلات الحدودية داخل الأراضي الروسية ، بما في ذلك بعض الضربات التي وصلت بالقرب من موسكو.

وقال 'لديهم (روسيا) الكثير من الأحداث الداخلية التي ترتبط بالطبع بهذه الحرب'. 'لدينا الكثير من الناس داخل روسيا يدعمون أوكرانيا'.

واتهم البلدان بعضهما البعض بنشر الرعب في عاصمتيهما بضربات جوية.

وقال هافريلوف ، الذي انضم إلى مسؤولي الدفاع والعسكريين من جميع أنحاء العالم في اجتماع سنغافورة ، إن أوكرانيا تتوقع من حلفاء الناتو تقديم خارطة طريق مفصلة للعضوية في قمة معاهدة الدفاع في فيلنيوس ، ليتوانيا ، الشهر المقبل.

وقال 'نريد أن نرى مجموعة خطوات واضحة يتخذها الجانبان'. 'ليس مجرد إشارة إلى أن الباب مفتوح'.

وأضاف أن أوكرانيا تتوقع أيضًا تقديم ضمانات أمنية في الوقت الذي تمر فيه البلاد 'بمرحلة انتقالية' في طريقها إلى العضوية.

ورفض اقتراح وزير الدفاع الإندونيسي في اجتماعات سنغافورة لإنشاء منطقة منزوعة السلاح لوقف القتال في أوكرانيا ، قائلا: 'لن نتفاوض على أي اتفاق يتعلق بخسارة أراضينا ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم'.

وأشاد هافريلوف بالإمداد الأخير بصواريخ كروز البريطانية ستورم شادو ، التي قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس يوم الجمعة إنها لم تفوت أي أهداف هاجمتها أوكرانيا. قال هافريلوف إن إضافة طائرات مقاتلة حديثة مثل إف -16 سيحسن قدرات الدفاع الجوي للبلاد.

وقال إنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كانت القنبلة ذات القطر الصغير المطلقة من الأرض ، وهي سلاح آخر بعيد المدى قدمه الحلفاء الغربيون هذا العام ، قد استخدمت في القتال حتى الآن.

وقال هافريلوف إن أوكرانيا أجرت اجتماعات ومناقشات جيدة مع العديد من الدول ، بما في ذلك الدول الآسيوية ، في حوار شانغريلا.

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