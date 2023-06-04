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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم تناول الأدوية التي تدخل فيها مادة الجيلاتين.. دار الإفتاء ترد

الأدوية
الأدوية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تناول الأدوية التي يدخل في تركيبها مادة الجيلاتين؟

وأجابت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه إذا كانت هذه المادة الجيلاتينية من حيوان مأكول اللحم ومذبوحٍ فلا مانع شرعًا من تناول هذا الدواء.

أما إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم أو غير مذبوح فإنه يُنظر: إن كانت هذه المادة قد تحوَّلت طبيعتها ومكوناتها بالصناعة الدوائية الكيميائية إلى مادة أخرى، بحيث لا يصدق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء باقٍ على طبيعته وخِلقته الأصلية من الحيوان غير المباح؛ فإنَّه لا مانع شرعًا من استخدامها، مع مراعاة الرجوع في تناول مثل هذه الأدوية إلى الطبيب المختص.

دار الإفتاء الأدوية الجيلاتين المادة الجيلاتينية حيوان

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