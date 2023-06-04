حكم تناول الأدوية التي تدخل فيها مادة الجيلاتين.. دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تناول الأدوية التي يدخل في تركيبها مادة الجيلاتين؟

وأجابت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه إذا كانت هذه المادة الجيلاتينية من حيوان مأكول اللحم ومذبوحٍ فلا مانع شرعًا من تناول هذا الدواء.

أما إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم أو غير مذبوح فإنه يُنظر: إن كانت هذه المادة قد تحوَّلت طبيعتها ومكوناتها بالصناعة الدوائية الكيميائية إلى مادة أخرى، بحيث لا يصدق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء باقٍ على طبيعته وخِلقته الأصلية من الحيوان غير المباح؛ فإنَّه لا مانع شرعًا من استخدامها، مع مراعاة الرجوع في تناول مثل هذه الأدوية إلى الطبيب المختص.