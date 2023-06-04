بعد زيارات ميدانية.. وزير الصناعة السعودي: مصر سوق مستهدفة لنا في الصادرات

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية تهتم بشكل كبير بالسوق المصرية كسوق مستهدفة لها في الصادرات.

وقال بندر الخريف - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية - "إنه وفقا لرؤية المملكة 2030 واهتمامها بالقطاع الصناعي والتعدين.. يوجد الكثير من الفرص التي نرى فيها ضرورة العمل المشترك بيننا وبين الجانب المصري؛ لتسريع وتيرة الكثير من المشروعات، التي تجرى في هذا القطاع".

ومن المقرّر أن يلتقي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الذي بدأ زيارة لمصر، عددا من المسؤولين، فضلا عن عقد اجتماعات مع المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، ولقاءات مع المستثمرين من البلدين، إضافة إلى إجراء زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع.

تأتي زيارة الوزير السعودي لمصر في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين.