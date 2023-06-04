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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستثمر كويتي يعلن عن مشروع جديد بالتجمع الخامس: السوق المصرية واعدة

صدى البلد

أكد المهندس محمد حسان المستثمر المصرى الكويتي أن السوق المصري سوق دائما صاعد واعد ويتعافى بشكل سريع من أى أزمات.

وأعلن عن إطلاق مشروع جديد بالتجمع الخامس بمبيعات متوقعة ٨٠٠ مليون جنيه بالتجمع الخامس وبتكلفة استثمارية  ٦٠٠ مليون جنيه.

ويأتى المشروع  ضمن رؤيه واستراتيجية ( AMHT Group ) التى تندرج ضمن الفئة الأولى بالكويت وتساهم فى الكثير من المشاريع العملاقة بالكويت، وتضع خطة توسعية تستهدف التواجد على صعيد السوق المصرى والخليجى بخطط استثمارية قصيرة وطويلة المدى وتستهدف من خلالها توفير منتج عقارى يرسخ الثقة فى السوق المصرى.

وتتضمن خطة الشركة تنفيذ سلسلة من المشروعات التجارية والإدارية فهناك ثلاثة مشروعات كمرحلة أولى بالتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة.

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