عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الانتهاء من تصحيح مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. وإعلان النتيجة فى هذا الموعد

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لجميع مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية على مستوى 12 إدارة تعليمية.

وأشارت المديرية ، إلى أنه تم البدء فى أعمال الرصد لجميع المواد، حيث يتم الرصد بكل دقة حفاظا على حقوق الطلاب، وأنه فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة يتم اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ثم إعلانها رسميا.

محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل وممشى أهل مصر

محافظ القليوبية يفتتح السوق الأسبوعي لبيع وشراء السيارات المُستعملة والجديدة ببنها


وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية خلال هذا الأسبوع. 

من جانبها تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بالكنترول.

واطمأنت على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم. 

وشددت على ضرورة انضباط سير لجان التصحيح والتزام المشاركين بالقواعد المنظمة لأعمال التصحيح، من خلال توافر الأجواء لقيام المصححين والمراجعين بعملهم، حيث صدرت توجيهات للجميع بضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه.

القليوبية الشهادة الاعدادية 2023 الشهادة الإعدادية بالقليوبية الشهادة الإعدادية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

في أول ظهور بعد اختفائه|بغدودة: أنا مش هارب.. وأشكر الرئيس السيسي

كيلو اللحمة بأقل من 200 جنيه.. هدية الحكومة للمواطنين قبل عيد الأضحى

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل وممشى أهل مصر

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحافظ القليوبية يتفقدان لجان امتحانات الثانوية

محافظ القليوبية يفتتح السوق الأسبوعي لبيع وشراء السيارات المُستعملة والجديدة ببنها

محافظ القليوبية: توفير الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية لأداء الامتحانات ..صور

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس .. فيديو وصور

كزاخستان تدعو شيخ الأزهر لزيارتها وحضور مؤتمر زعماء أتباع الأديان

مصرع 4 أطفال أثناء ممارسة الصيد في كندا

استمرار القصف الأوكراني على بيلجورود الروسية وإجلاء الآلاف

من ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يحسم أولى صفقاته الصيفية

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

فيديو

«فلّست بسببها».. والد حسام حبيب يصدم جمهور شيرين عبدالوهاب «فيديوجراف»

أمريكية تثير الجدل لإعلانها عن دواء تسبب في قتل ابنها.. اعرف القصة؟

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ