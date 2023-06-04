الانتهاء من تصحيح مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. وإعلان النتيجة فى هذا الموعد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لجميع مواد الشهادة الإعدادية بالقليوبية على مستوى 12 إدارة تعليمية.

وأشارت المديرية ، إلى أنه تم البدء فى أعمال الرصد لجميع المواد، حيث يتم الرصد بكل دقة حفاظا على حقوق الطلاب، وأنه فور الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة يتم اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ثم إعلانها رسميا.



وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية خلال هذا الأسبوع.

من جانبها تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بالكنترول.

واطمأنت على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم.

وشددت على ضرورة انضباط سير لجان التصحيح والتزام المشاركين بالقواعد المنظمة لأعمال التصحيح، من خلال توافر الأجواء لقيام المصححين والمراجعين بعملهم، حيث صدرت توجيهات للجميع بضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه.