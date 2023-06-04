وزير الأوقاف يؤم المصلين في صلاة الظهر بمسجد الظاهر بيبرس.. صور

أمّ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، المصلين في أول صلاة للظهر بمسجد الظاهر بيبرس بعد رحلته من الإهمال والتطوير قرابة نحو 225 عاماً، حولته من مسجد تقام فيه الشعائر الدينية إلى ثكنات عسكرية ثم مخبز.

أول صلاة ظهر بمسجد الظاهر بيبرس

شهد مسجد الظاهر بيبرس اليوم الأحد، إقامة أول صلاة ظهر بعد غياب 225 عاماً، عانى خلالها من تدهور بنيته التحتية عبر العصور المختلفة، لتستأنف رحلة ترميمه في عام 2018.

شهد الافتتاح عدد من الوزراء والسفراء والقيادات الدينية الكازاخية والمصرية، في مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

ويُعد مسجد الظاهر بيبرس من أهم مساجد القاهرة التاريخية، حيث أنشأه الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 665ه/1267م، وأكمل بناءه في شهر شوال سنة 667هـ، الموافق يونيه 1269م، ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

عناية الدولة بالمساجد الأثرية

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: نحن بصدد افتتاح ثالث أكبر مسجد في مصر، موضحاً أن التطوير تم بعد تطوير مسجد الإمام الحسين ومسجد عمرو بن العاص مما يؤكد عناية الدولة بمساجدها الأثرية ومساجد آل البيت.

وتابع: يأتي افتتاح هذا المسجد بعد 225 عامًا حيث كان طوال هذه الفترة وظل طوال هذه الفترة ليس مسجد حيث اتخذته الحملة الفرنسية قاعدة عسكرية الى ان تم الاتفاق بين مصر وكازاخستان على اعادته لأصله مسجدا، حيث تكلفت أعمال الترميم 237 مليون جنيه مصري وساهم الحانب الكازاخستاني بـ 4 ملايين دولار في 2007.

وساهمت وزارة الاوقاف من ميزانيتها بـ 60 مليون جنيه ووزارة الآثار ساهمت بـ 150 مليون جنيه، مقدماً الشكر لشيخ الأزهر على تشريفه بالحضور وافتتاح المسجد والمجلس الأعلى للاثار على جهوده في هذا الترميم.

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