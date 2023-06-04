بالاسم ورقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

ينشر موقع صدى البلد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس وذلك بعد أن اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس صباح اليوم الاحد ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، حيث بنسبة نجاح بلغت85.1 % بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وكلا من ياسر عمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم وإبراهيم عطا رئيس لجنة النظام والمراقبة وايمن عبد العظيم وكيل لجنة النظام والمراقبة.

محافظ السويس يهنئ أوئل الشهادة الإعدادية



وقدم المحافظ التهنئة للناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية، مؤكداً على أهمية بذل كل الجهد والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الأعلى والتفوق، ليكون في المستقبل القريب مواطناً صالحاً يفيد المجتمع ، مؤكدا علي أولياء الامور أهمية إعطاء الثقة لابنائهم، وبث روح الاعتماد على النفس، والاستفادة من التكنولوجيا والإنترنت في المعرفة والمذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلاً من ضياع الوقت والمال في الدروس الخصوصية.

و قدم «صقر» الشكر إلى مديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.



وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٤٤٣٦ نجح منهم ١١٨٤١وبلغت نسبة نجاح في المهنية و١٠٠٪؜ والمكفوفين ٦٦.٦٧٪؜ ومدارس الصم ١٠٠٪؜والفكرية ١٠٠٪

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

ويمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالسويس الحصول على النتيجة من خلال النقر هنا .