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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة حوض الرمال بالأقصر تقدم أولى ليالي العرض المسرحي ليلة عشق

صدى البلد

قدمت فرقة قصر ثقافة حوض الرمال المسرحية بمحافظة الأقصر،  على مسرح القصر، أولى ليالي العرض المسرحي " ليلة عشق"، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

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وتدور أحداث المسرحية عن العادات والتقاليد فى الصعيد وهى مأخوذة من شكسبير فى عطيلة فى منديل الفرح ومكبق فى الحكم يتكلم وتدور أحداثها عن المشيخة في القبائل العربية في الصعيد وذلك بحضور كثيف من أهالي القرية.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحي حمدي أبو العلا، المهندس محمود جمال، الناقد المسرحي طارق مرسي.

"ليلة عشق" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، استمرارا للعروض المسرحية بمواقع قصور الثقافة بكل المحافظات، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي، ويستمر تقديمه حتى ٥ يونيو.

الأقصر الهيئة العامة لقصور الثقاف العادات والتقاليد العرض المسرحي الموسم المسرحي الحالي الناقد المسرحي قصر ثقافة حوض الرمال

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