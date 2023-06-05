فعل واحد يجعلك مستجاب الدعاء من أول مرة

أسهل طريق لدخول الجنة؛ هو سلامة الصدر، لا في غل ولا حقد ولا حسد، بحسب ما قاله الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي.

وأضاف قائلاً: "حتى عندما سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أي الناس أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: ((قيل لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أيُّ الناسِ أفضلُ قال كلُّ مخمومِ القلبِ صدوقِ اللسانِ قالوا صدوقُ اللسانِ نعرفُه فما مخمومُ القلبِ قال هو التقيُّ النقيُّ لا إثمَ فيه ولا بغيَ ولا غِلَّ ولا حسدَ )).

كيف يستجاب الدعاء من اول مرة ؟

وأشار الى أن الله عندما يرضى على احد يطهر قلبه من كل هذه الامراض، متسائلاً:" عمرك فكرت لماذا دعائك لا يستجاب؟، لأنك تجعل الدعاء لنفسك فقط فتقول اللهم يسر رزقي واهدي ولادي اللهم ارحمي أبويا وامى اللهم اشفيني كلها ادعية لنفسك فقط.

وتابع: أوصاف الناس الذين يستجاب لهم الدعاء فورا هما الذين جاء فى قوله تعالى (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ )).

وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الايمان ان يحب الانسان لأخيه ما يحب لنفسه، فعندما تدعى لأحد فترد عليك الملائكة قائله “ولك مثله” فلو كنت تفعل المعاصي والذنوب ولكن دعيت لأحد فدعائك سيستجاب والله رزقك دعاء اهل الطهر والعفاف وهما الملائكة الذي زكاهم رب العالمين، وقال فى حقهم (لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ).