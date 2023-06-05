كريم بنزيما يوقع رسميًا مع الاتحاد السعودي حتى عام 2025

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن توقيع كريم بنزيما للاتحاد السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير :تقارير : كريم بنزيما يوقع رسميًا مع الاتحاد السعودي حتي عام 2025 مع خيارًا لموسم إضافي".

وحدث انقلاب شامل في عالم الساحرة المُستديرة الإسبانية، بإعلان نادي ريال مدريد الإسباني رسمياً رحيل قائد الفريق اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بعد أكثر من 14 سنة داخل جدران الفريق الملكي.

أعلن فريق ريال مدريد الأسباني، عبر موقعه الرسمي، عن إقامة حفل أسطوري لتوديع "الحكومة" - كما يطلق عليه - كريم بنزيما، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.