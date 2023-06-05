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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

7 أفراد وكيان.. الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة التي تم فرضها على روسيا تطال 7 أفراد وكيان واحد.

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر، بأنه قد يتم تخفيف عدد من مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن الحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا قبل اعتمادها على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد يتم الاتفاق على تدابير جديدة الأسبوع المقبل.

وقالت “بلومبرج”، إن “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتحرك ببطء نحو التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة الـ11 من العقوبات... في حين سيتم تخفيف عدد من المقترحات التي طرحتها الهيئة التنفيذية للكتلة في البداية”.

وأضافت: “قد تتخلى الدول جزئيا عن خطط حظر السفن التي يزعم أنها تحمل بضائع محظورة  من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، قد تشمل القيود المتعلقة بإعادة شحن البضائع من سفينة إلى أخرى، وكذلك فيما يتعلق بالسفن التي تعطل أنظمة الملاحة، تأخيرا لمدة 30 يوما تقريبا”.

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