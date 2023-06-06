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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام والخاص والفني| اعرف المجموع

تنسيق القبول بأسوان
تنسيق القبول بأسوان

إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفنى للعام الدراسى القادم 2023/2024 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى .

حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام 215 درجة ، فيما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام ( الخاص ) 140 درجة ، فى حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفنى ( الصناعى والصيد لتربية وتصنيع الأسماك ، والطاقة الشمسية ، والزراعى والتجارى والفندقى ) ، وأيضاً الإعداد المهنى والتعليم والتدريب المزدوج ما بين 140 درجة إلى 185 درجة حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها .

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تنسيق القبول

تنسيق القبول بأسوان

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان والذى أطمئن على مراعاة التنوع فى تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية ، بالإضافة إلى التأكيد على أن تحقيق الإستقرار للعملية التعليمية يتطلب تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين و الطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة .

 وفى إستجابة لمطالب الأسر وأولياء الأمور مراعاة للظروف المعيشية ، ولتخفيف مشقة وأعباء التنقل عن أبنائهم ، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى بفتح فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى بإدارة كوم أمبو ، على أن يبدأ العمل بها خلال العام الدراسى القادم 2023/2024 لتستوعب 60 طالبا وطالبة. 

وليساهم ذلك فى رفع المعاناة عن الطلاب من الذهاب إلى أقرب مدرسة إعدادية عن محل إقامتهم ، والتى كانت تبعد حوالى 4 كم ، وهو ما يتكامل مع الفصول المخصصة للمرحلة الإبتدائية ، والتى تم العمل بها عقب إفتتاح المدرسة خلال العام الدراسى المنقضى 2022/2023.

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تنسيق القبول بأسوان

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أننا نعمل دائماً لتلبية المطالب الجماهيرية فى كافة القطاعات ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع التعليمى من أجل تهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب ، والقضاء على معاناتهم من التنقل لمسافات بعيدة ، وهو ما يساهم بالتالى فى تحفيزهم على النجاح والتفوق والتميز فى التحصيل الدراسى ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

ولفت المحافظ إلى أن المنظومة التعليمية تشهد طفرة كبيرة من الإنجازات خلال المرحلة الحالية ، وخاصة فى ظل المدارس التى يتم إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بها أو الصيانة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تنسيق القبول بأسوان
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