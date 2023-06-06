البرلمان العربي يدين اقتحام سفارة فلسطين ومقر إقامة سفيرها بالخرطوم

أدان البرلمان العربى، اقتحام سفارة دولة فلسطين ومقر إقامة السفير الفلسطيني في العاصمة السودانية الخرطوم، معتبرا أن هذه الاقتحامات والتعديات انتهاكاً جسيماً لسيادة الدول واعتداء على مقراتها الرسمية وتمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدبلوماسية.

وجدد البرلمان العربي، رفضه لكافة أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها، داعيا السلطات السودانية إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل لها ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

ودعا البرلمان العربي الأطراف السودانية للوقف الفوري للصراع ووقف إطلاق النار، والالتزام بقرارات القمة العربية الأخيرة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي وتغليب لغة الحوار للخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على وحدة وسيادة السودان.