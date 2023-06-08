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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عقوبات مشددة تواجه تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنيا

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط ( تشكيل عصابى ضم 8 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركزى شرطة "سمالوط غرب – سمالوط شرق ")، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

 

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم (34) واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن " المنيا – سوهاج – الغربية - المنوفية – الشرقية"،و  تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

عقوبة السرقة وفقا للقانون 

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

الأجهزة الامنية مديرية أمن المنيا سمالوط تشكيل عصابى قانون العقوبات عقوبة السرقة

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