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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطات من جلسة تصوير لاعبي الأهلي والوداد المغربي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من جلسة تصوير لاعبي الأهلي والوداد المغربي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير :"لقطات من جلسة تصوير لاعبي الأهلي والوداد المغربي لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

 

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد المغربي بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا.

وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق سجل سيف الدين بهرة هدف فريق الوداد المغربي، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والوداد مساء الأحد 11 يونيو 2023، على ملعب "محمد الخامس" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

وتذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي، عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس بصفتها الناقل الحصري للبطولة، حيث سيتم بث المباراة عبر beIN sport 4، وكذا المغربية الرياضية

 

 

تسعى جماهير الوداد المغربي إلى تشتيت لاعبي الأهلي في مباراة الإياب، وذلك من خلال التصفير بصوت عالي وبشكل جماعي مع كل لمسة للأهلي لإخراج لاعبي الأهلي عن تركيزهم.

يذكر أن جماهير الوداد نفذت هذا المخطط في نهائي العام الماضي ونجح، حيث تمكن الفريق المغربي من تحقيق لقبه الثالث على حساب المارد الأحمر.

وشهد نهائي النسخة الماضية، تفوق الوداد على الأهلي في نهائي من مباراة واحدة أقيمت في المغرب، وذلك بنتيجة 2-0، حيث أحرز الهدفين لاعب الوداد زهير المترجي.

الفوز بنهائي 2022، جعل الوداد يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

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