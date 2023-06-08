اكتشاف لقاحات لعلاج السرطانات | فيديو

اللقاحات لعلاج السرطان بمثابة حلم يطارده العلماء لعقود وقريبا قد يصبح حقيقة واللقاحات "mrna" يمكن إنتاجها في اقل من 8 اسابيع وهو لقاح يعمل على تحفيز الجهاز المناعي على نوعية معينة من الخلايا السرطانية في أورام المريض مع ترك الأنسجة السليمة دون مهاجمتها.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن التقنية الحديثة نفس الفكرة التي استخدمتها بعض الشركات لإنتاج لقاحات كوفيد 19.

وتابع التقرير أن التقنية تستخدم مفهوم الطب الشخصي بمعنى ان لكل مريض يعالج وفق جيناته بخلاف العلاج الموحد "الكيماوي" وتؤخذ عينة من ورم المريض ويتم تحديد الصفات الغير موجودة في الخلايا السليمة وبمساعدة الذكاء الاصطناعي يتم تصنيع اللقاحات تستهدف تلك الطفرات المسؤولة عن نمو الخلايا السرطانيه أو الاقراص التي يتم تناولها من الفم فتعمل على وقف نشاط الإنزيم المسؤول عن تطور بعض انواع السرطانات التي يصعب مواجهتها وبحسب استرازينكا تم استخدام الدواء من قبل ما يقرب من 800 ألف مريض في جميع أنحاء العالم.

