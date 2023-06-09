قمت بترقيتك.. هفوة جديدة لـ بايدن مع سوناك يحاول إصلاحها بـ مزحة|فيديو

ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطأ جديدا خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس الخميس، في البيت الأبيض حيث ناداه بـ "السيد الرئيس" بدلا من "السيد رئيس الوزراء البريطاني".

ووفقا لـ "دويتشه فيله"، أدرك الرئيس الأمريكي بسرعة الخطأ الذي وقع فيه ليقوم بتصحيحه على الفور ممازحا سوناك "لقد قمت بترقيتك".

قال الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عامًا ، وهو يجلس على الجانب الآخر من السيد سوناك في الاجتماع الثنائي، "حسنا، السيد الرئيس-السيد الرئيس ، لقد قمت بترقيتك للتو. السيد رئيس الوزراء"، ليضحك سوناك من الخطأ.

والتقى بايدن وسوناك، أمس في البيت الأبيض حيث يقوم رئيس الوزراء البريطاني بزيارة استمرت يومين لواشنطن العاصمة، وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه في أكتوبر 2022.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يبدو أن الرئيس الأمريكي يتعثر في كلماته مؤخرًا.

وجدير بالذكر أنه في لقاء سابق لبايدن مع رئيس الوزراء البريطاني ناداه بـ"راشي" بدلا من "ريشي".

ففي أبريل، خلال زيارته لجمهورية أيرلندا، بدا أن بايدن يخلط بين اسم فريق لعبة الركبي في نيوزيلندا مع أول بلاكس "all balcks" وتانس Tans، وهي قوة شرطة مثيرة للجدل منذ عصر الاستقلال في أيرلندا.

وبينما كان يمتدح على قوة العلاقة بين المملكة المتحدة وأمريكا يوم الخميس، قائلاً إنها كانت في "شكل جيد حقيقي"، لم يكن دائما دبلوماسيا.

وفي شهر مايو، ادعى أنه زار جزيرة أيرلندا لضمان "البريطانيين لم يتجولوا" وسط قلق مستمر بشأن عملية السلام وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.