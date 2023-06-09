كشوف توزيع الطلاب بلجان الامتحان بجامعة عين شمس.. عبر هذا الرابط

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، عن كشوف توزيع الطلاب بلجان الامتحان السبت 10 يونيو 2023 فترتين ( فترة أولي وفترة ثانية).

https://agrasuedu-my.sharepoint.com/.../EsJ.…

وأضاف أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الكلية تواصل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، منوهاً بأن الطلاب يؤدون الامتحانات داخل اللجان في هدوء تام دون رصد أية شكاوي منهم إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الأسئلة واضحة وليست صعبة، حيث تم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس بوضع أسئلة في متناول جميع الطلاب كي يستطيعوا الحل.

كشف الدكتور أحمد جلال عميد زراعة جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، مؤكدا أن الكلية تقوم بتصحيح الامتحانات من قبل أعضاء هيئة التدريس وسوف يتم الاعلان عنها في نهاية يونيو.

وأصدر أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، تعليمات عن عقوبة الغش فى الامتحان، وهى: الرسوب فى المادة التى قام الطالب بممارسة الغش فيها، والحرمان من دخول بقية مواد امتحان الفصل الدراسي، والرسوب فى جميع مواد الفصل الدراسي، والإحالة لمجلس التأديب، وإخطار ولي الأمر.

كما حذر "جلال"، من اصطحاب أي شيء غير ورقة الإجابة، كما يحظر وجود المحمول نهائيا مع الطالب داخل اللجنة، ويحظر وجود أى محتوى للمادة داخل اللجنة.