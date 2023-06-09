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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مناقشة مشروعات تخرج طلاب الإذاعة والتلفزيون بـ إعلام الجامعة العربية المفتوحة

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون، برعاية الدكتور محمود أبو النصر مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر، وزير التربية والتعليم السابق، وإشراف الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام بالجامعة، بقاعة مسرح الجامعة. 


ضمت لجنة التحكيم الإذاعي القدير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، المخرج القدير أحمد صقر، الكاتب والمنتج هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان القدير كمال أبو رية، والفنان محمد عادل.

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قدم الطلاب ستة أعمال بإشراف الدكتور شريف الدالي الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون، تنوعت بين الدراما والأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والبرامج، هي: "نغم"، فيلم روائي قصير يركز على تحدي الإعاقة بالتركيز علي تعلم الصم والبكم الموسيقي، "بدون روشتة" يناقش دور الطب الشرعي في المجتمع، "والعكس صحيح" فيلم مستوحى من لوحة القتل الخطأ، يبرز انشغال الأسر عن أطفالهم بالبث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي، "كيمت" الذي يناقش كيفية الاستفادة من الحضارة الفرعونية في الترويج السياحي الذي يسهم في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة، " ش7" فيلم عن العلم وعلاقته بالغيب، " محدش شاف" فيلم وثائقي عن الراحل منير مراد نظرًا لإسهاماته البارزة في مجال الفن.   


من جانبه، أشاد الدكتور محمود أبو النصر، مدير الجامعة العربية المفتوحة بمصر، وزير التربية والتعليم السابق، بالجهود التي تبذلها عمادة الإعلام في تطوير مهارات طلاب الكلية على نحو يسهم في تأهيلهم بشكل جيد لسوق العمل، موجهًا الشكر للجنة التحكيم على جهودها في أعمال المناقشة والتحكيم، قائمًا بتسليمهم دروعًا تذكارية باسم الجامعة العربية المفتوحة تقديرًا لمجهوداتهم، مهنئًا الطلاب وأسرهم.


وقالت الدكتورة نرمين خضر، عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام، إن أفلام الطلاب تنوعت بين الدراما والأفلام الروائية القصيرة، والأفلام التسجيلية، والبرامج، كما إنها تعكس التدريب الجيد الذي تلقاه الطلاب على فنون الإعداد والتصوير والإضاءة والإخراج. وغيرها، فضلاً عن معالجتها لقضايا حياتية مهمة في المجتمع.  


وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بمستوي الأفلام المقدمة، حيث قال الإذاعي القدير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، أفكار المشروعات جيدة، وهو ما اعتادتُ عليه من طلاب كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة على مدار مشاركتي في تحكيم أعمالهم لعدة مرات.
وناقش المخرج القدير أحمد صقر، الطلاب في الجوانب الفنية المرتبطة بالإخراج، والتصوير، واللقطات المختلفة بالأفلام التي قدمها الطلاب، قائلاً: مشروعات تخرج الطلاب تعكس جهدًا كبيرًا وتبرهن على تدريبهم جيدًا داخل الكلية.


وعقب الكاتب والمنتج هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلاً: هذه الأفلام تبرهن على أننا أمام طلاب سنجدهم زملاء في سوق العمل قريبًا"، موجهًا للطلاب نصائح عملية مرتبطة بالجوانب الفنية التي تخص التصوير والإضاءة والإخراج والكتابة. 


وناقش الفنان كمال أبو رية، الطلاب في أفكار الأفلام والبرامج التي قدموها وأسباب اختيارهم لها، والجوانب الفنية المتعلقة بالموسيقي والتصوير، قائلاً: أغلب أفكار المشروعات التي شاهدنها خارج الصندوق ومبتكرة.


وتطرق الفنان محمد عادل، لمناقشة الطلاب في الجوانب المتعلقة بالتمثيل في الأعمال المختلفة التي شاهدها، مشيدًا بجودة الأفكار، وجرأتها، والتزام الطلاب إلى حد كبير بالعناصر التي يحتاجها العمل

الجامعة العربية المفتوحة كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتلفزيون قسم الإذاعة والتلفزيون

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