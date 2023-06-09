بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، الجمعة، 4 مصابين من أسرة واحدة، في حادث سيارة بقرية محلة موسى، وجرى تقديم الإسعافات الطبية الأولية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير إدارة المستشفى.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث في قرية محلة موسى، ووجود مصابين، وجرى على الفور نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم : نادية .ن .م 53 سنة، ومحمد.س.ح 9 سنوات، آلاء. س. ح، و س.ح 24 سنة، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة.