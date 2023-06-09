عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، الجمعة، 4 مصابين من أسرة واحدة، في حادث سيارة بقرية محلة موسى، وجرى تقديم الإسعافات الطبية الأولية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير إدارة المستشفى.

بالقسطرة القلبية.. غلق ثقب بين الأذينين لمريضة في مستشفى كفر الشيخ العام

فصل التيار الكهربائي خلال أسبوع في بيلا بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والمناطق

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً بوقوع حادث في قرية محلة موسى، ووجود مصابين، وجرى على الفور نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين هم : نادية .ن .م 53 سنة، ومحمد.س.ح 9 سنوات، آلاء. س. ح، و س.ح 24 سنة، وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة.

4 مصابين 4 اشخاص إسعافات أسرة واحدة الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تلقى العلاج اللازم كفر الشيخ كدمات وسحجات محافظة كفر الشيخ مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ مديرية الشئون الصحية مستشفى كفر الشيخ العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

الزمالك سيد القارة.. حقيقة تغريدة عصام الشوالي الصادمة ضد الأهلي

كان راجع بيته.. تفاصيل تعرض فنان شاب لحادث سيارة ونقله للمستشفى

نهائي إفريقيا يطرق الأبواب| الشناوي الأقرب.. دفاع الأهلي نقطة ضعفه.. والمترجي ضربة قاسمة للوداد

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

الوداد يصدر قرارا تاريخيا قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

رسميا.. نجم ليفربول ينتقل للدوري الألماني

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

موضوعات متعلقة

زراعة الأسطح والتوعية بأخطار استخدام البلاستيك احتفالاً باليوم العالمي للبيئة بكفر الشيخ

حياة كريمة.. وصول معدات تشغيل مصنع السجاد بمطوبس| صور

بالقسطرة القلبية.. غلق ثقب بين الأذينين لمريضة في مستشفى كفر الشيخ العام

فصل التيار الكهربائي خلال أسبوع في بيلا بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والمناطق

بحضور الأزهري.. المستشار بهاء أبو محمد يحصل على الدكتوراه من حقوق طنطا

تعليم كفر الشيخ تحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات الصحفية

انطلاق تدريبات كرة السلة لبراعم المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ .. صور

جامعة كفر الشيخ تنفذ ورش عمل لتدريب السيدات على الحرف اليدوية .. صور

ترشيحاتنا

بسبب إيران.. تحذير عاجل من أمريكا للعالم

مسجد الظاهر بيبرس يتزين بالمصلين في أول جمعة منذ 225 عاما .. صور وفيديو

وفاة والدة رئيس الوزراء.. وصلاة الجنازة غدا

الحرب تشتعل.. سقوط مسيرة على بناء تجاري في بيلجورود الروسية

بعد فيديو المدرسة | ابنة محمد رمضان تصدم جمهورها بتصرّف غامض

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي.. يبدأ الإثنين القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بهذه الإطلالة

طريقة عمل بلح الشام.. بمذاق لا يقاوم

غرة ذو الحجة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى 2023| تفاصيل

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تعشق السفر والرحلات وأعراض مرض الكبد الدهني

فيديو

لازم تاكل معايا.. أمير المصري يكشف مواصفات فتاة أحلامه

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.. قصة شاب يرغب في رفع قضية حجر على والده

نهائي أفريقيا | الشناوي الأقرب للمشاركة بالأهلي .. وضربة قاصمة للوداد ..فيديو

صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة مع اتحاد جدة| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ