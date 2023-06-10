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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تجربة تصوير استثنائية.. هواوي تطرح سلسلة Nova 11 عالميًا.. عروض الصيف.. خصم 20% على هاتف أوبو Oppo A55

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تجربة تصوير استثنائية.. هواوي تطرح سلسلة Nova 11 عالميًا

طرحت اليوم شركة "هواوي" الصينية سلسلة Huawei Nova 11 في الأسواق العالمية، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا، كما أعلنت عن توفر السلسلة الجديدة أولا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ورومانيا، ثم في المرحلة اللاحقة تتوسع في الطرح لتشمل المزيد من البلدان قريبًا جدًا.

 

عروض الصيف.. خصم 20% على هاتف أوبو Oppo A55

تقدم أوبو الصينية عدد كبير من الهواتف متوسطة المدى التي لا ترهق الميزانية، مناسبة خاصة لفئة الطلبة والخريجين الجدد، من أشهرها هاتف  أوبو  A55 4G الذي يجمع بين السعر المعقول والإمكانيات المتوسطة، لا تتوقع منه أداء مثل هواتف الفلاج شيب الرائدة ومع ذلك، يقدم أداء محترم بدرجة كافية يجعله على قائمتك عند التفكير في شراء موبايل جديد.

 

فئة 2000 جنيه.. خصم 20 % على موبايل نوكيا C10

اشتهرت شركة "نوكيا" Nokia بأنها أكثر العلامات التجارية التي تهتم بتقديم موبايلات ميسورة التكلفة، بأسعار في متناول الجميع لا ترهق الميزانية، وفي الوقت نفسه منتجاتها تهيش عمر طويل بلا مشاكل أو أعطال، قادرة على الصمود لفترات طويلة.

 

منها الإيدز والسرطان .. الهاتف الذكي يتحول لأداة كشف مبكر للأمراض

تغيرت إمكانيات الهواتف الذكية كثيرًا منذ طرح أول آيفون iPhone من شركة آبل في عام 2007، وهو الجهاز الذي أحدث صدمة وثورة في عالم الهواتف المحمولة آنذاك.

 

كل ما تريد معرفته عن هاتف شاومي القابل للطي

معظم العلامات التجارية الشهيرة في عالم الهواتف الذكية أطلق بالفعل أجهزة قابلة للطي، على رأسهم سامسونج ثم بعد ذلك تبعتها أوبو و  فيفو  و موتورولا و هواوي، الشركة الوحيدة التي بدت متخلفة عن الموضة الحالية هي "شاومي" ولكنها على وشك اللحاق بالسباق الجديد.

 

تخزين 1 تيرابايت.. iQOO تطلق رسميا Neo 8 Pro بإمكانيات رائعة

أطلقت العلامة التجارية الفرعية لـ "فيفو" وهي  iQOO  الهاتف الذكي iQOO Neo 8 Pro بسعة تخزين 1 تيرابايت في بلدها الأم الصين، وهي المرة الأولى لها في طرح موبايل بهذه المساحة الضخمة من التخزين.

iQOO شاومي نوكيا نوكيا C10 أوبو OPPO عروض الصيف هواوي

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