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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

14 يونيو.. مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحتفل بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي للتبرع بالدم، يوم الأربعاء 14 يونيو، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان عمر، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

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جامعة عين شمس في أسبوع| مؤتمر دولي لأمراض الدم والأورام.. والمتيني يبحث توسيع التعاون مع TU Berlin

ويعد الاحتفال استكمالا لانطلاق برنامج “خمسة لواحد” 5for1، والذي يهدف إلى توفير 5 متبرعين لكل مريض من مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع، والذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مستمرة من متبرعين منتظمين حتى لا يتكون لديهم أجسام مضادة يصعب معها توفير دم آمن لهؤلاء المرضى.

وسوف يكون الاحتفال عن طريق عمل مسابقة بين طلبة المدارس لمقترح أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع الدائم بالدم أو أحد مشتقاته، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من أساتذة من كلية الإعلام والتربية والطب.

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