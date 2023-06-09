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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس في أسبوع|انطلاق المؤتمر الدولي لأمراض الدم والأورام... المتيني يبحث توسيع التعاون العلمي مع TU Berlin

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع : 

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض الدم والأورام
ضمن برنامج متحف الطفل.. زيارة 23 تلميذا لمتحف الزعفران 
رئيس جامعة عين شمس يستقبل مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin
 

 

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لأمراض الدم والأورام ،ضمن برنامج متحف الطفل.. زيارة 23 تلميذا لمتحف الزعفران بجامعة عين شمس

 

يقام مؤتمر ESHA الدولي الحادي عشر تحت شعار " إشعال النيران من أجل تحديثات أمراض الدم والأورام" يومى 14 ، 15 يونيو ، برئاسة الدكتور محمد أسامة عزازي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ، الدكتور  محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس

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يسعى المؤتمر  لتسليط الضوء على آخر التحديثات في مجال أمراض الدم سريع النمو والمتوسع من خلال دعوة كبار المتحدثين المحليين والدوليين من خلال برنامج متنوع يتضمن العديد الجلسات والمناقشات والمحاضرات الحديثة

يستعرض المؤتمر التطورات الحديثة والتحديثات في إدارة اضطرابات الدم ، الحميدة والخبيثة وكذلك المكونة للدم ، زرع الخلايا الجذعية.

الرؤساء الفخريون للمؤتمر الدكتور حسام كامل ، ,الدكتور أشرف الغندور ، كما يشارك فى المؤتمر  
‏‏رئيس ESHA‏ الدكتورة مها الزمايتى ،  الدكتورة هويدا الشناوى رئيس قسم الباطنة ، الدكتور عصام عبد الواحد رئيس قسم أمراض الدم ، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور امل مصطفى العفيفي وسكرتير عام المؤتمر الدكتور محمد موسى .

 


واستقبل متحف الزعفران بجامعة عين شمس، زيارة من 23 طفل من مركز الطفل للحضارة والإبداع ( متحف الطفل) ضمن البرنامج الصيفي لمتحف الطفل والذى يمتد من شهر مايو حتى شهر سبتمبر ويقدم معلومات فنية وعلمية وثقافية مبسطة للأطفال، إضافة إلى القيام برحلات ميدانية لربط المعلومات النظرية بأرض الواقع.

وخلال الزيارة تم اصطحاب الأطفال في جولة بمتحف الزعفران بجامعة عين شمس وتم تقديم شرح مبسط حول المعروضات الأثرية التى يضمها والتى منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.
 

كما تم تقديم نبذة عن تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، الذي يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى ، و مجموعة من الخزف من  زمن المماليك، فى القرن 8هـ/14م بالإضافة  لمجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، ومجموعة من  مقتنيات الجامعة.

 

وقد عبر الأطفال عن سعادتهم بزيارة متحف الزعفران ، من جانبهم أثنى القائمون علي الزيارة بالمتحف وما يضمه من معروضات ، مقدمين الشكر لإدارة جامعة عين شمس علي التعاون واستقبال الأطفال .

يذكر أن مركز الطفل للحضارة والإبداع ( متحف الطفل) أنشئ عام 1998  بحي مصر الجديدة ،  كجزء من مشروع مشترك مع المتحف البريطاني كما تم تجديده لشكله الحالى عام 2008 وحتى 2012، وتم الإفتتاح التجريبى للمركز فى  شهر مايو 2012 وتم افتتاحه بشكل رسمى فى نوفمبر 2012.

ويعد المركز تعليمي وترفيهى يقدم المعلومات والخدمات بشكل تفاعلى للأطفال و يكمل التعليم المدرسي لهم ويهدف لتعريف الأطفال  المصريين بالظواهر التاريخية الطبيعية وعلاقتها بالبيئة الطبيعية الثقافية المصرية ، وقد شارك في إعداده خبراء من جميع أنحاء مصر والعالم في جميع المجالات ويحوى المتحف العديد من الأدوار وقبة سماوية ومكتبة.

 

استقبل  الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 4 / 6 بقصر الزعفران ، مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin .. Evelina Skurski ، و إنجى نافع ممثلة جامعة TU Berlin بمصر ، بحضور الدكتور أيمن صالح ، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ،   الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ،  الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين ،  الدكتورة ريم الكباريتي ، مدير رابطة الخريجين ، والدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى.

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي   والتبادل الثقافى وتبادل الخبرات بين الجامعتين .

 

وخلال اللقاء ثمن  الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ،التعاون المثمر بين الجانبين خلال الفترة الماضية ، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين من الجامعتين .

من جانبها أشادت مديرة العلاقات الدولية بجامعة TU Berlin بالإنجازات التي حققتها جامعة عين شمس في مختلف المجالات، وأعربت عن رغبتها في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين في المستقبل.

 

جامعة عين شمس برنامج متحف الطفل متحف الزعفران بجامعة عين شمس

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