اخبار التوك شو|أمطار صيفية وخماسين في يونيو.. طرق علاج الغدة الدرقية..مصطفى بكري: ربنا يعين السيسي على الحملات الممنهجة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

مصطفى بكري : ربنا يعين الرئيس السيسي على الحملات الممنهجة | فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات ممنهجة، لزعزعة الاستقرار الداخلي في المجتمع.



حسام موافي يكشف طرق علاج الغدة الدرقية| فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن استئصال الغدة الدرقية قد يكون لعدة أسباب مختلفة، موضحًا طرق الوقاية منها.



هل تغير لون الوجه مؤشر على مرض معين؟ حسام موافي يجيب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل مرض تغيير لون الوجه لدى البعض سواء كان أصفر أو أحمر.



المفتى يوضح حكم مشروعية التوسل بالنبي وآل البيت.. فيديو

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم التوسل بالنبي وآل البيت، وتساهل البعض في تبديع الناس.





المفتى يكشف شروط النيابة فى الحج ويؤكد: ليست مرتبطة بصلة القرابة

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم النيابة في الحجِّ، حيث علق قائلا: يجوز لغير القادر صحيا أن يوَكِّلَ غيره ليحج عنه، بشرط أن يكون الوكيل قد أدى فرض الحج عن نفسه.



المفتي: الحج يرسخ لأوامر الشرع ومقابلة الإساءة بالحسنى والتحلي بمكارم الأخلاق.. فيديو

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، إنَّ النفوس تشتاق للحج لأنه عبادة العمرِ وأمنية كلِّ مسلم، فأداؤها يمثل كمال الإسلام وتمام الدِّين.



أمطار صيفية وخماسين في يونيو| علي قطب: العالم يواجه التغيرات المناخية

أكد الدكتور علي قطب أستاذ المناخ وخبير الأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية الأخيرة والعواصف كلها تندرج تحت بند التغيرات المناخية.



نقيب المهندسين: كنت مستهدفا في الهجوم على النقابة.. ولن أتنازل عن البلاغات..فيديو

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الجمعية العمومية طُرحت يوم 30 مايو الماضي وحضرها 50 ألف مهندس، كأكبر عدد حضور في النقابة على مر تاريخها، وتم وضع الثقة له بنسبة كبيرة جدا، وهو ما أدى إلى صدمة البعض منها جهات حزبية.



سر ظهور قرش الغردقة قريبا من الشاطئ.. البيئة توضح

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن سمكة القرش التي تم اصطيادها بالأمس، هي السمكة التي تسببت في حادث قتل السائح الروسي، وذلك تم التأكد منه؛ بعض تشريح السمكة، وإجراء بعض الفحوصات عليها، إذ أن الجزء الذي كان تم التهامه من جسد السائح، تم إيجاده داخل سمكة القرش.



طارق النبراوي: لن نتنازل عن البلاغات ضد المعتدين علي نقابة المهندسين

كشف المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنه لن يتنازل عن البلاغات ضد المعتدين علي نقابة المهندسين

