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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تركيا بشأن حالة أردوغان الصحية

أرشيفية
أرشيفية

نفت إدارة الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، التقارير الصحفية التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة عدم صحة هذه الادعاءات.

وفي وقت سابق، كتب الصحفي جان أتاكلي على "تويتر"، أن الأطباء قد يستعدون لإجراء عملية جراحية لأردوغان في المستقبل القريب، بينما لم يحدد الصحفي سبب العملية، أو الحالة المرضية.

تلاعب بالرأي العام

وقال مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للإدارة الرئاسية: "نلفت نظركم إلى أن المزاعم في عدد من الروايات حول صحة الرئيس غير صحيحة، ولا أساس لها وتهدف إلى التلاعب بالرأي العام".

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وتزايدت التكهنات بشأن صحة أردوغان الشهر الماضي، بعد أن ألغى تجمعات لحملته الانتخابية بسبب "وعكة بسيطة"، حيث قال أردوغان، عبر تويتر، "سأخلد إلى الراحة في المنزل اليوم (الأربعاء) كما نصح أطباؤنا"، مشيرًا إلى المشاكل الصحية التي عانى منها مؤخرًا.

وأثارت صحة الرئيس التركي تكهنات بعد اخضاعه لعملية جراحية في الأمعاء الغليظة نهاية عام 2011 ثم لجراحة ثانية في 2012. ونفى إردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء آنذاك، علناً أن يكون مصابا  بسرطان القولون موضحًا أن العمليات تهدف لإزالة زوائد لحميّة.

ومثلت الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي عقدت في 14 مايو أكبر تحد انتخابي لأردوغان صاحب أطول فترة حكم في تاريخ تركيا الحديث بعد أن أدت أزمة غلاء المعيشة وتزايد الاستياء إزاء ملايين اللاجئين السوريين في البلاد إلى تآكل شعبيته.  

 

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