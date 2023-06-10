رضا عبد العال يكشف عن التشكيل الأمثل للأهلي في نهائي إفريقيا

كشف رضا عبد العال، المحلل الرياضي، التشكيل الأمثل للنادي الأهلي في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال: “الشناوي لازم يشارك لخبرته، ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وحمدي فتحي، وابعاد علي معلول ومروان عطية”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً هاماً على حساب نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.