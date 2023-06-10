وفاة طفلة مريضة بضمور عقلي بعد إنقاذها من الغرق بجنوب سيناء

توفيت طفلة تعاني من ضمور في المخ، بعد تعرضها للغرق على أحد شواطئ مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وفاة الطفلة سلمي محمد السيد شعبان، 14 عامًا، وتعاني من ضمور في المخ، في مستشفى الزهراء بمدينة طور سيناء، بعد محاولة إنقاذها من الغرق خلال نزولها في المياه بشاطئ النجوم برفقة والدتها.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

وقال طه فتوح السيد، منقذ بحري، إنه كان متواجدغ على شاطئ القمر بجوار شاطئ النجوم بمدينة طور سيناء، وسمع صراخ استغاثة من سيدة داخل البحر، فتوجه مسرعًا إليها ونجح في انقاذها ونقلها إلى مستشفى الزهراء لتلقي عمليات الإنقاذ السريعة.

وأكد "طه"، أن الطفلة كانت على قيد الحياة خلال دخولها المستشفى، وقام الفريق الطبي بالمستشفى بمحاولة إنقاذها لكنه فشل، وسرعان ما لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة لتفارق الحياة.

وأوضح أن والدتها أكدت أنها كانت تعوم مع الطفلة في المياه، وكانت الطفلة فوق عوامة كانت الأم تمسك بها، لكنها فوجئت بانقلاب الطفلة من فوق العوامة، وحاولت حملها لوضعها على العوامة مرة أخرى، ولكنها فشلت لذا قامت بالصراخ وطلب المساعدة لإنقاذ طفلتها.

وأكد الشاب "طه"، أنه يسعى متطوعًا لإنقاذ الحالات التي تتعرض للغرق على شواطئ المدينة، لذا قام بثقل مهاراته في الانقاذ لكي ينقذ من يتعرضوا للغرق مشيرا إلي أنه حزين لأن الطفلة توفيت وفشل الجهود الطيبة لإنقاذ حياتها من الموت .

شاطئ النجوم بطور سيناؤ

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