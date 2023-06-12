الأعتاب الخشبية تزين جدران المنازل.. قرية بلاط الإسلامية في ثوب جديد بعد الترميم|شاهد

تعد قرية بلاط الإسلامية بمحافظة الوادي الجديد، من أقدم القرى ذات الطابع الإسلامي النادرة وتتبع حاليًا مركز ومدينة بلاط ، ويرجع تاريخها إلى العهد العثماني، وتتميز بأنها ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية.

وتضم هذه القرية الإسلامية مجموعة من الأعتاب الخشبية التي تعلو واجهات المنازل محفورة بالحفر البارز، وأقدم تاريخ مدون عليها 1163هـ وأحدث تاريخ 1253 هـ

ويقول الحاج صابر صقر من أعيان مركز ومدينة بلاط إن تاريخ المدينة يرجع إلى العصر العثمانى وذلك لتواجد الطراز المعماري الفريد والذي شيدت عليه المدينة، إضافة إلى الأعتاب الخشبية التى تعلو مداخل المنازل.

وأضاف صقر أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى مقر البلاط الملكى فى العصر العثمانى، فضلا عن وجود آثار إسلامية بها كالمساجد والتى تم توزيعها في كل أرجاء البلدة، كما ارتبط توزيع المساجد بالمدينة بوجود عيون الماء والتى من أبرزها عين علم وعين قبالة، فنجد مسجد عين قبالة ارتبط بعين قبالة، ومسجد عين علم ارتبط بعين علم.

وأوضح ان قرية بلاط الإسلامية تضم مجموعة من الأعتاب الخشبية التي تعلو واجهات المنازل محفورة بالحفر البارز والغائر، وأقدم تاريخ مدون عليها 1163هـ وأحدث تاريخ 1253هـ، على خشب السنط وهي عبارة عن أدعية وآيات قرآنية وأحيانا تحمل اسم المنشئ واسم صانع العتب وتاريخ الإنشاء، وتضم أيضًا طاحونة لطحن الغلال وتسمي بطاحونة البرنس.

من جانبه أوضح عبد الوهاب عبد السلام كبير احد العائلات وله ديوان للعائلة بقرية بلاط الإسلامية يسمي ديوان آل ذخيرة وأن قرية البلاط تعتبر مدينة إسلامية متكاملة بشوارعها ودروبها وحواريها ومنازلها والمدينة مشيدة فوق ربوة عالية، حيث نلاحظ بعمارتها ظاهرة الاتزان البيئى والتى توصل إليها السكان عن طريق تصميم المدينة، ويظهر ذلك فى تخطيط البلدة وشوارعها وتخطيط منازلها.

وأشار الي أن تلاصق المبانى وتدرج الشوارع، و الفناء المكشوف بشوارعها عنصرا رئيسيا فى التخطيط المعماري، إضافة إلى سمك الجدران ومراعاة ضيق الطرق وارتفاع المباني على جانبيها مما يساعد على وجود الظل على الطرقات والمبانى بعضها البعض، وبالتالي تخفيف درجة الحرارة، كما كانت السقائف التى تعلو أجزاء من الطرق أثرها المهم فى تخفيف درجة الحرارة.

من جانب اخر قال المهندس عادل عمر، مدير مديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد، إن مشروع الترميم جرى الانتهاء منه خلال 18 شهرًا من خلال جهاز الخدمة الوطنية؛ حيث تضمن ترميم وإعادة إحياء القرية الإسلامية بمدينة بلاط ،وتشمل تطوير 4 مواقع هي "ديوان العمدة - منزل الشيخ إبراهيم- العصارة – طاحون بلاط".

واوضح ان المشروع تضمن ترميم 505 منازل على مساحة 22 فدانًا تنفيذا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية؛ بترميم المدينة والحفاظ عليها بعد تعرض عدد كبير من المنازل للتصدع والضرر بسبب العوامل المناخية.

وأضاف مدير مديرية الإسكان أن المدينة تضم العديد من العمائر الدينية والمدنية مثل المساجد والكتاتيب والمنازل المكونة من طابق أو طابقين أو ثلاثة، كما ضمت العديد من العمائر الخدمية كالطواحين، والعصارات، والحوانيت.

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