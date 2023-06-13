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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يعتزم القيام بجولة لعدة دول إفريقية في أغسطس

صدى البلد

  ذكرت صحيفة (جلوبو) البرازيلية أن الرئيس لولا دا سيلفا يعتزم القيام بجولة إلى قارة إفريقيا، في شهر أغسطس المقبل، من أجل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع القارة السمراء.


ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية قولها إن الرئيس البرازيلي لن يزور أقل من 8 دول إفريقية خلال جولته المرتقبة، في شهر أغسطس المقبل، في إطار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع قارة إفريقيا.


وأضافت المصادر أن الرئيس دا سيلفا زار 23 دولة إفريقية خلال فترتيه الرئاسيتين السابقتين بين عامي 2003 و2011.
وأوضحت أن أنجولا وموزمبيق والسنغال وغانا وإثيوبيا ونيجيريا وساو تومي وبرنسيب هي من بين الدول المتوقع أن يزورها الرئيس البرازيلي.


وأشارت المصادر الرسمية البرازيلية، إلى أن جولة الرئيس البرازيلي الأولى لقارة إفريقيا ستتزامن مع قمة دول وحكومات مجموعة "بريكس" التي ستعقد في دولة جنوب إفريقيا، خلال شهر أغسطس المقبل.


وأضافت أن الجولة الإفريقية الثانية للرئيس دا سيلفا من المتوقع أن تتزامن مع قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة، المقرر إقامتها في فبراير 2024.


ولفتت المصادر إلى أن البرازيل تعتزم إعادة فتح سفارتها في سيراليون وإقامة ممثلية دبلوماسية لها في رواندا.
ونقلت صحيفة (جلوبو) عن دبلوماسي برازيلي قوله إن بلاده، إلى جانب تعزيز وجودها الدبلوماسي في إفريقيا، تتطلع إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع قارة إفريقيا وفقا لاستراتيجية التكامل الجنوبي- الجنوبي للرئيس دا سيلفا.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال فترات حكمه السابقة طور علاقات بلاده مع إفريقيا بصورة كبيرة؛ حيث تضاعف التبادل التجاري بين الجانبين لسبعة أضعاف خلال عِقد ليرتفع من 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2002 إلى 28.4 مليار دولار في عام 2012.

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