أخبار السيارات| تعرف علي سعر شحن تكييف السيارة.. ولو عربيتك بتكركر إليك خطوات لحل المشكلة نهائياً

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

نشر المطرب "حكيم"، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، يوثق من خلاله عمليه شراء سيارته الجديدة من طراز رنج روفر سبورت موديل 2023.

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، رغم أن سوق السيارات العالمي يشهد العديد من الصعوبات التي تواجه منها، ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، ولكن رغم ذلك يتواجد بمصر جميع إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها .

دائما ما يتعرض أصحاب السيارات إلي أعطال فنية علي الطريق فاجأة، بالإضافة إلي مواجهة أصحاب السيارات لـ مشكلات تتعلق بعدم استقرار تشغيل محرك السيارة مع وجود بعض الاهتزازات والارتدادات الصادرة من غرفة المحرك سواء أثناء التحرك أو التوقف .

كشفت شركة جاجوار البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفارهة عن إطلاق مجموعة "ZP Collection" من سيارات جاجوار E-Type الأسطورية .

كشفت شركة شيلبي أمريكان التي تعمل في مجال تعديلات السيارات، عن تحديثات تمت علي سيارة فورد موستنج Mach-E GT الكهربائية، وذلك بهدف تحسين الخصائص الديناميكية، بالإضافة الي زيادة شراسة تصميم سيارة Mustang الخارجي .

خلال فصل الصيف يلجأ جميع أصحاب السيارات الي تشغيل تكيف السيارة، وذلك من اجل مقاومة درجات الحرارة المرتفعة، والشعور بالراحة أثناء القيادة، بالإضافة الي أن تكييف السيارة من أهم كماليات السيارة الأساسية .

أطلقت شركة تويوتا اليابانية أول صور رسمية لطرازها الجديد تويوتا CHR موديل 2024 ، وسيتم ظهور سيارة تويوتا CHR رسميا يوم 26 يونيو من العام الجاري .

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن إصداراها الجديد تويوتا كراون موديل 2023 ، وتنتمي كروان الي فئة السيارات السيدان، بالإضافة الي أنها تعتبر أحدث سيارة سيدان في تشكيلة الصانع الياباني.