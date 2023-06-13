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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد موستنج Mach-E GT بتعديلات أكثر شراسة من شيلبي

فورد موستنج Mach-E
فورد موستنج Mach-E GT بتعديلات من شيلبي

كشفت شركة شيلبي أمريكان التي تعمل في مجال تعديلات السيارات، عن تحديثات تمت علي سيارة  فورد موستنج   Mach-E GT الكهربائية، وذلك بهدف تحسين الخصائص الديناميكية، بالإضافة الي زيادة شراسة تصميم سيارة Mustang  الخارجي .

فورد موستنج  Mach-E GT بتعديلات من شيلبي 

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وتتميز سيارة  فورد موستنج  Mach-E GT المعدلة باحتوائها علي هيكل منخفض بمقدار 2.54 سم، و عجلات مطلية باللون الأسود الساتان، وتنتمي سيارة فورد موستنج  Mach-E GT الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية .

فورد موستنج  Mach-E GT بتعديلات من شيلبي 

قامت شركة شيلبي بخفض وزن سيارة فورد موستنج  Mach-E GT ، وذلك من خلال الاعتماد على مادة ألياف الكربون في صنع العديد من مكونات السيارة منها، غطاء حيز المحرك، وشبكة المبرد، وغطاء المرايات الخارجي، وأغطية للأبواب .

محرك فورد موستنج  Mach-E GT

فورد موستنج  Mach-E GT بتعديلات من شيلبي 

وتحصل سيارة فورد موستنج  Mach-E GT علي قوتها من محركين كهربائيين على المحورين ينتجوا قوة تصل الي 358 كيلووات، أي ما يعادل 487 حصان، وتتسارع من الثبات وصلا إلي 100 كم/ساعه في 3.7 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي  200 كم/ساعه، وتحتوي علي بطارية سعة 98.7 كيلووات /ساعة، ويمكن لسيارة فورد موستناج Mach-E GT  أن تقوم بقطع مسافة سير تصل إلي  500 كم.

مواصفات فورد موستنج  Mach-E GT

فورد موستنج  Mach-E GT بتعديلات من شيلبي 

زودت سيارة فورد موستنج  Mach-E GT  المعدلة من قبل شركة شيلبي بالعديد من التجهيزات الحديثة منها، نظام صوتي فائق، وعديد من الملصقات الخاصة، وملصقات حصر خاصة بنسخ Shelby.

فورد موستناج Mach-E GT فورد موستناج Mach-E GT نسخ Shelby التجهيزات الحديثة السيارات الـ SUV mustang

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