ادرس في تايلاند بمنح مجانيه .. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة المقدمة من الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى TICA لرفع وكفاءة وبناء القدرات الحكومية فقد أفادت بمنح للحصول على درجة الماجستير لوزارة التعليم العالى والجهات التابعة.



واشارت إلى أن عدد المرشحين: 2 لكل برنامج دراسى على أن تنطبق على المرشحين الشروط التالية:

- الحصول على شهادة جامعية

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة

- توافر الخبرة الكافية لا تقل عن سنتين فى مجال العمل

- لايتجاوز المرشح 45 عامًا

بينما آخر موعد للتقدم 5 يوليو 2023 والمستندات المطلوبة:

- نسخة معتمدة باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس

- بيان بدرجات البكالوريوس وشهادة IELTSأو TOE Fl

- خطاب توصية باللغة الانجليزية موقع ومعتمد موجه للسفارة.

- أصل + 2 نسخة من استمارة الترشيح بعد طباعتها واستيفائها على أن تكون معتمدة من وزارتنا بخاتم شعار الجمهورية على الرابط التالى:

https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/page/75500-tipp-application-form?menu=605b13dbb6f1b76ed31778b3

استيفاء نموذج طلب الاشتراك أون لاين على الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNRYnSBgP_MeHKP0GpimXsPz_mgDQ_aa9Ia0gMT5f4ipK3Sg/viewform

استيفاء التقرير الطبى صورة من جواز السفر سارى العمل

واوضحت أنه بعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها صورة من كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وللإطلاع على كافة الشروط والتقدم لهذه المنح يمكن الرجوع الى

https://image.mfa.go.th/mfa/0/GH2PYnujXi/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/Guidelines_for_the_2023.pdf

https://image.mfa.go.th/mfa/0/GH2PYnujXi/TIPP/12._M._of_Chemistry_TIPP_2023.pdf

https://image.mfa.go.th/mfa/0/GH2PYnujXi/TIPP/16._Master_of_Chemical_and_Process_Engineering_TIPP_2023.pdf

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.