خصم 17% على هاتف شاومي Redmi 10 في مصر

تشتهر "شاومي" بهواتفها متوسطة المدى الموفرة في الميزانية التي تأتي بألوان جذابة وتصميمات عصرية، تناسب فئة الشباب والخريجين الجدد، ومن أبرز هذه الهواتف طراز Xiaomi Redmi 10 ميسور التكلفة الذي يأتي ببطارية كبيرة.

يتوفر حاليا موبايل شاومي ريدمي 10 على موقع أمازون مصر بخصم كبير 17%، ويباع حاليا بسعر 7,019 جنيه فقط، وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 6GB RAM, 128GB ROM، في السطور التالية نرصد كل تفاصيله.

Xiaomi Redmi 10

مواصفات Xiaomi Redmi 10

يأتي مع شاشة عرض نوعها LCD مقاس 6.5 بوصة، معدل تحديث 90 هرتز، دقة وضوح 1080x2400 بيكسل، كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة، نسبة شاشة إلى هيكل 83.4% مع زجاج واقي Corning Gorilla Glass 3

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج "ميدياتك" شريحة Helio G88 بدقة تصنيع 12 نانو، ثماني النوى بتردد ميقاتي 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسومات جرافيك Mali-G52 MC2 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يأتي هاتف شاومي ريدمي 10 ببطارية مدمجة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 18 وات وشحن عكسي بقوة 9 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 11 واوجهة مستخدم MIUI 12.5، الوزن الإجمالي 181 جم.

يأتي الهاتف بإعداد كاميرا رباعي، المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة، والثاني فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل والثالث ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والرابع للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل وتقنية HDR.