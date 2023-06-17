مشروبات في الشارع..ماجد أشرف : نفسي يكون عندى سلاسل مطاعم وكافيهات

الرجولة و الجدعنة ليها ناسها ، شباب جميل طموح قاموا بعمل مشروع مشروبات في الشارع في منطقة المقطم شارع 9 ، يعملون و يدرسون و العمل لا يوثر علي الدراسة ، أصحاب المشروع هم طلاب في جامعات ومدارس شباب جدعان

كشف ماجد أشرف طالب في معهد نظم و معلومات 20 سنة في سنة تالتة ، هو واخوة واصدقاء أصحاب فكرة مشروع المشروبات و أن المشروع قائم من 4 سنوات.

و أضاف انة يقدم مشروبات ساخنة و باردة بجودة عالية وان الأسعار في متناول الجميع مؤكدا أن الشغل لا يوثر علي الدراسة.



وتابع إن هناك إقبال كبير من الناس وأنهم اختاروا منطقة المقطم لأنهم من سكانها ، مشيرا الى أن عائلته لديهم مطاعم حلويات من زمان.

و قال أنه يتمني أن يكون لديهم سلسلة مطاعم و كافيهات و أن يعمل ضابط متخصص و أنة يستعد بالتمرين و يبذل كل ما في وسعة لتحقيق أحلامه.