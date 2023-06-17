عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

على المسرح الكبير.. هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني يتالقان بحفل الأوبرا

المسرح الكبير
المسرح الكبير

استقبلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أولى حفلات المطربة اللبنانية هبة طوجي، والموسيقار أسامة الرحباني، بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

 

المطربة هبة طوجي 

وعلى المسرح الكبير وسط حشد جماهيرى ضخم؛ أكدت هبة طوجي سعادتها بالغناء فى مصر، مشيرة إلى فخرها بالوقوف على خشبة مسرح الأوبرا، والذى اعتبرته أحد أحلامها التى تحققت، وقدمت الشكر للدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية وكل من شارك وساهم فى إقامة الحفل.

 

وبمذاق يجمع الطابع الشرقي الكلاسيكي والروح الفنية اللبنانية؛ أبرزت هبة طوجي قدراتها الصوتية التى تحمل سمات زمن الفن الجميل، وتالقت بمجموعة من أعمالها الخاصة، فى أمسية فنية من طراز خاص، وضع ألحانها الموسيقار أسامة الرحباني ووزعها قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة، من بينها: “حلم، يمكن حبيتك، يا حبيبي، ضلك حدي، خلاص ،حبيبي خلاص ، قولي حبيبي، مين اللي بيختار، بعد سنين، لا بداية ولا نهاية، أول ما شوفته، زمان، بلد التناقض”،  إلى جانب أحدث أعمالها بعنوان “سلم على مصر” والتي أهدتها إلى مصر وشعبها، بالإضافة إلى عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة، ومنها: “طلعت يا محلا نورها، حنا السكران، سهر الليالي" وأغنية ”لو نبقى سوا" والتي أدتها باللغة الفرنسية و تفاعل معها جمهور الحفل . 

في ذكرى ميلادها.. محطات من حياة الكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس الأكثر ترشحًا لنوبل بالسنوات الأخيرة

الآثاريين العرب يحتفى بسيرة ومسيرة الدكتورة تحفة حندوسة .. غدا

بالتعاون مع مكتبة مصر العامة .. تنظيم يوم ثقافي ترفيهي لذوي الهمم

رواد القصة العربية.. محطات بحياة الأديب محمود تيمور بمناسبة ذكرى ميلاده

محاط بالمياه الجوفية والمجاري|مفاجأة.. الصدفة تقود لكشف أثري جديد بالسيدة عائشة بالقاهرة..تعرف عليه

قصر ثقافة الطفل بطنطا يستعرض أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

مكتبة القاهرة الكبرى تستضيف ندوة دور المرأة المصرية في التنمية الاقتصادية|صور

هيئة عليا لإدارة التراث.. أبرز توصيات مؤتمر المناجم والمحاجر بمركز الآثار الإيطالى

تكريم صناع الفيلم الوثائقي بين التلين بالمركز الثقافي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية

إقامة معرض الدكتورة وفاء ياديس «أحمر أبيض أسود» الأسبوع المقبل

سيرة ذاتية

 

جدير بالذكر أن هبة طوجي مطربة وممثلة اكتشفها الموسيقار أسامة الرحباني، ولدت ببيروت في العاشر من ديسمبر عام 1987، وبدات دراستها للغناء منذ عام 2002 حتى 2005، حيث تخصصت في الدراسات السمعية والبصرية والسينمائية في جامعة القديس يوسف بالعاصمة اللبنانية، إلى جانب دراستها الأدب الفرنسي.

عملت الفنانة هبة طوجي على تطوير التقنيات الصوتية والتفسير مع المنتج والملحن اللبناني أسامة الرحباني، والدروس الصوتية مع وديع أبي رعد، شاركت في احد البرامج الفرنسية لاكتشاف المواهب، من أهم أعمالها: "مثل الريح، عودة الفينيق، ع البال ياوطنا وغيرها.

هبة طوجي الموسيقار أسامة الرحباني المايسترو أحمد عويضة المسرح الكبير دار الاوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر وهذا هو بديل حمدي فتحي

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلادها.. محطات من حياة الكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس الأكثر ترشحًا لنوبل بالسنوات الأخيرة

الآثاريين العرب يحتفى بسيرة ومسيرة الدكتورة تحفة حندوسة .. غدا

بالتعاون مع مكتبة مصر العامة .. تنظيم يوم ثقافي ترفيهي لذوي الهمم

رواد القصة العربية.. محطات بحياة الأديب محمود تيمور بمناسبة ذكرى ميلاده

محاط بالمياه الجوفية والمجاري|مفاجأة.. الصدفة تقود لكشف أثري جديد بالسيدة عائشة بالقاهرة..تعرف عليه

قصر ثقافة الطفل بطنطا يستعرض أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

مكتبة القاهرة الكبرى تستضيف ندوة دور المرأة المصرية في التنمية الاقتصادية|صور

هيئة عليا لإدارة التراث.. أبرز توصيات مؤتمر المناجم والمحاجر بمركز الآثار الإيطالى

ترشيحاتنا

رسالة أحمد مرتضى منصور لوالده في عيد ميلاده| شاهد

على المسرح الكبير.. هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني يتالقان بحفل الأوبرا

زلزال عنيف يضرب غرب فرنسا .. تفاصيل

وكيل كولر يكشف تفاصيل اتفاق السويسري مع مجلس الإدارة بشأن الصفقات الجديدة

السعودية .. اندلاع حريق كبير في أحد المستودعات | شاهد

أسراب الجراد تجتاح ولاية نيفادا الأمريكية |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة فيديو يثير الجدل عن ظهور سمكة قرش على أحد شواطئ تونس

تمساح في المسبح.. لحظات مرعبة تعيشها عائلة أمريكية في منزلها

ماذا يحدث عند تناول الرجال الشاي يوميا ؟.. نتائج غير متوقعة

الآثاريين العرب يحتفى بسيرة ومسيرة الدكتورة تحفة حندوسة .. غدا

فيديو

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

راموس ينضم إلى الأهلي السعودي.. إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ