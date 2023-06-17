إكسترا نيوز تستعرض أبرز جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن أبرز جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية، وكذلك تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

وذكر التقرير أن الدولة المصرية قامت بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة لعام 2022 – 2023 بصورة غير مسبوقة، حيث وصلت الزيادة إلى 31 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار عام 2015.

وقامت أيضًا الدولة بزيادة قيمة المعاشات المنصرفة، وكذلك المساهمة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للسيدات، ومساعدتهن في مشاريعهن من خلال التدريب وتسويق المنتجات.