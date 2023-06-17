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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القاهرة الإخبارية: واشنطن تدعم تطوير علاقات كوريا الجنوبية مع الصين

صدى البلد

أفادت قناة " القاهرة الإخبارية"، بأن وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أعلنت اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه يدعم جهود كوريا الجنوبية لتطوير علاقة تعاونية "صحية وناضجة" مع الصين.

 

وناقش "بلينكن"، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، العلاقات الثنائية والعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية وكذلك قضايا تتعلق بكوريا الشمالية.

 

ويصل بلينكن إلى بكين، غدًا الأحد، في زيارة هي الأعلى مستوى لمسؤول أمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن.

 

وقالت الوزارة إن بلينكن وبارك، أدانا بشدة ما يعتبران أنها استفزازات متكررة من جانب كوريا الشمالية، واتفقا على ضرورة استمرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في حثّ الصين على الاضطلاع بدور بناء في مجلس الأمن الدولي، بشأن نزع السلاح النووي.

 

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يتوقعون أن تؤدي زيارة بلينكن إلى الصين، وهي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ خمس سنوات، إلى انفراجة في طريقة التعامل بين واشنطن وبكين.

 

كوريا الجنوبية الصين كوريا الشمالية بكين اخبار التوك شو

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