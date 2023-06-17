القاهرة الإخبارية: واشنطن تدعم تطوير علاقات كوريا الجنوبية مع الصين

أفادت قناة " القاهرة الإخبارية"، بأن وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أعلنت اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه يدعم جهود كوريا الجنوبية لتطوير علاقة تعاونية "صحية وناضجة" مع الصين.

وناقش "بلينكن"، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، العلاقات الثنائية والعلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية وكذلك قضايا تتعلق بكوريا الشمالية.

ويصل بلينكن إلى بكين، غدًا الأحد، في زيارة هي الأعلى مستوى لمسؤول أمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت الوزارة إن بلينكن وبارك، أدانا بشدة ما يعتبران أنها استفزازات متكررة من جانب كوريا الشمالية، واتفقا على ضرورة استمرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في حثّ الصين على الاضطلاع بدور بناء في مجلس الأمن الدولي، بشأن نزع السلاح النووي.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يتوقعون أن تؤدي زيارة بلينكن إلى الصين، وهي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ خمس سنوات، إلى انفراجة في طريقة التعامل بين واشنطن وبكين.