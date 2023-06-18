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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق قدم.. فرص عمل للشباب برواتب مجزية

فرص عمل
فرص عمل

يسعى الكثير من الشباب إلي البحث عن فرص عمل جيدة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليه وتوفر لهم راتبا شهريا ثابتا وعليه تسعي الحكومة والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص إلي الإعلان بشكل مستمر عن وظائف متعددة جديدة.

فرص عمل الشباب والرياضة


فرص عمل جديدة أعلنت عنها  الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

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وتوفر فرص العمل الجديدة العديد من التخصصات التي يمكن للشباب التقديم عليها من خلال اليوم التوظيفي المفتوح لأحدث الشركات الخاصة .

شروط التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة

وتأتي الوظائف المعلنة في إحدى شركات البرمجيات، مع ضرورة توافر بعض الشروط المطلوبة في المتقدم لشغل الوظائف وتشمل مايلي:-

- تتواجد فرص العمل فى المعادي.

- أن يكون المتقدم لـ فرص عمل الشباب والرياضة حاصلا على درجة البكالوريوس.

- كما يشترط  ألا يزيد عمر المتقدم عن 33 عام.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة


وتتضمن الوظائف المعلنة من قبل الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة عدد من التخصصات المطلوبة.
- الحاجة ألي مندوب مبيعات خارجي، يشترط من أجل التقديم أن تكون لديه خبرة 3 سنوات في نفس الوظيفة، كما يجب أن يكون على استعداد للسفر خارج مصر عند الحاجة.

- كما تشمل فرص العمل المعلنة وظيفية مبيعات عبر الهاتف، يجب أن يكونوا من خريجي كليات تجارة باللغة الإنجليزية أو BIS أو FMI، وأن يكون لديه خبرة عامين.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة
وهناك العديد من المميزات التي يحصل عليها الملتحق بالوظائف المعلنة والتي تتضمن مايلي :- 
- تمنح الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية.

- كما تمنح الشركة للعاملين بها عمولة.

- توفر الشركة للعاملين بها حوافز سنوية.

- تكون ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا.

- يحصل العاملين بالشركة علي يومين عطلة أسبوعية.

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طريقة التقديم على فرص عمل الشباب


ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف المعلنة الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار النموذج الخاص بوظائف المبيعات، ثم ملء البيانات المطلوبة.

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