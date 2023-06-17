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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اقبض 11 ألف جنيه.. فرص عمل ذهبية للشباب لا تشترط الخبرة

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد  فرص عمل جيدة توفر لهم راتباً مادياً مميزاً وعليه يوفر موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الوظائف الذهبية فى الشركات المختلفة.


وظائف جديدة فى موقع فرصنا 


فرص عمل عديدة أعلن عنها موقع فرصنا والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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فرص عمل براتب 11 ألف جنيه


تتوافر فرصة عمل نجار  بإحدي الشركات الخاصة التي تعمل الآثاث حيث يقع مقر العمل فى منطقة عين شمس – القاهرة ويشترط للحصول على الوظيفة وجود خبرة مابين 5 و15 سنة. 
كما يشترط في المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون السن من  34 – 45 سنة يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة  حيث يتراوح الراتب الأساسي مابين 6500 – 11000 جنيه.


فرص عمل فى شركة سيارات


أما للراغبين في الحصول على فرص عمل فى شركة سيارات فهناك وظيفة سروجى سيارات داخل شركة بمدينة العبور - القاهرة حيث أعلنت عن حاجتها لـ 4 أشخاص.


لتشترط الشركة من سنتين  لـ ‎10 سنوات خبرة كما يجب أن يكون سن المتقدم من  22 – 43 سنة يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.
ويحصل المواطن الملتحق بالوظيفة على راتب أساسي يترواح ما بين  5500 -6500 جنيه فضلا عن الحوافز الإضافية: 500 – 1500 جنيه.

فرص عمل شيف خباز


كما تتوافر فرص عمل شيف خباز  للعمل فى شركة تعمل بمجال الأطعمة فى القاهرة الجديدة – القاهرة والتي أعلنت عن حاجتها لـ 31 شخصاً علي أن يتمتعون ب 3 سنوات خبرة والسن المطلوب: 23 لـ 33 سنة.

وظيفة مندوب

كما تتوافر فرص عمل داخل إحدي الصيدليات التي أعلنت حاجتها لـ 5 مندوبين مقر الشركة الجيزة - السادس من أكتوبر - الشيخ زايد – الجيزة والتي لا تشترط الخبرة أما السن المطلوب: 21 - 38 سنة.

وظيفة مسئول أمن

وللراغبين للعمل فى مجال الأمن فقد أعلنت مستشفي خاص عن حاجتها لـ 5 أشخاص للعمل فى وظيفة مسئول أمن للعمل فى مقر المستشفي بمصر الجديدة – القاهرة. علي أن يوجد خبرة متوسطة سنتان على الأقل.
كما يشترط في المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سنه مابين 24 -45 سنة ويجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

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راتب 15000 جنيه.. وظائف جديدة في السفارة الأمريكية بالقاهرة

كما تتوافر فرص عمل  مشرف صيانة سيارات داخل شركة خاصة فى التجمع الخامس – القاهرة علي يكون مستوي الخبرة: مدير / مشرف من 3 – 7 سنة خبرة والسن المطلوب: 30 – 50 سنة ويجيد القراءة والكتابة بلا شهادة ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي جيد  والحوافز الإضافية: 100 -500 جنيه.

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