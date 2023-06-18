مهرجان السينما العربية يعلن عن مسابقة للسيناريو بجوائز مالية

أعلن مهرجان السينما العربية عن مسابقة بين كُتاب السيناريو في العالم العربي يُمنح الفائزون الثلاثة الأوائل فيها جوائز مالية قيمة .

وأعلن المهرجان أن جوائز المسابقة مقدمة من الكاتب الكويتي الكبير فؤاد الهاشم ، وهو واحد من أبرز كُتاب الرأي في الصحافة الخليجية ، وله مواقفه الداعمة للاستنارة ومناهضة الأفكار المتطرفة و مناصرة المرأة.

وسوف يبدأ المهرجان في تلقى أعمال المسابقة من خلال رابط للتسجيل ، مع مراعاة بعض الاعتبارات والشروط ، من بينها ألا يكون السيناريو قد سبق مشاركته أو فوزه في مسابقات سابقة أو تم تصويره بالفعل .

وقال أيمن الحكيم رئيس المهرجان أن المسابقة مفتوحة لكتاب السيناريو في العالم العربي بلا تمييز ، و يجري الآن تشكيل لجنة للتحكيم من أسماء معتبرة في الوسط السينمائي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، وسوف يُعلن عن أسماء الفائزين في ختام دورة المهرجان في العشرين من يوليو المقبل .

ويمكن للراغبين إرسال أعمالهم من خلال الرابط المخصص للمسابقة .