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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان السينما العربية يعلن عن مسابقة للسيناريو بجوائز مالية

مهرجان السينما العربية
مهرجان السينما العربية

أعلن مهرجان السينما العربية عن مسابقة بين كُتاب السيناريو في العالم العربي يُمنح الفائزون الثلاثة الأوائل فيها جوائز مالية قيمة .

وأعلن المهرجان أن جوائز المسابقة مقدمة من الكاتب الكويتي الكبير فؤاد الهاشم ، وهو واحد من أبرز كُتاب الرأي في الصحافة الخليجية ، وله مواقفه الداعمة للاستنارة ومناهضة الأفكار المتطرفة و مناصرة المرأة.

وسوف يبدأ المهرجان في تلقى أعمال المسابقة من خلال رابط للتسجيل ، مع مراعاة بعض الاعتبارات والشروط ، من بينها ألا يكون السيناريو قد سبق مشاركته أو فوزه في مسابقات سابقة أو تم تصويره بالفعل .

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وقال أيمن الحكيم رئيس المهرجان  أن المسابقة مفتوحة لكتاب السيناريو في العالم العربي بلا تمييز ، و يجري الآن تشكيل لجنة للتحكيم من أسماء معتبرة في الوسط السينمائي  مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، وسوف يُعلن عن أسماء الفائزين في ختام دورة المهرجان في العشرين من يوليو المقبل .

ويمكن للراغبين إرسال أعمالهم من خلال الرابط المخصص للمسابقة . 

مهرجان السينما العربية فؤاد الهاشم السينما العربية أيمن الحكيم رئيس المهرجان

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