ألمانيا تقاوم مطالبة المجلس العسكري في مالي بالخروج الفوري للقوات

قالت ألمانيا يوم الأحد إن طلب المجلس العسكري في مالي لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مغادرة البلاد 'دون تأخير' له دوافع سياسية وأن برلين لا تزال تهدف إلى انسحاب منظم لقواتها بحلول مايو 2024.

وقدمت السلطات العسكرية المؤقتة في مالي الطلب يوم الجمعة ، مستشهدة 'بأزمة ثقة' بين السلطات المالية وبعثة الأمم المتحدة التي استمرت عشر سنوات والمعروفة باسم مينوسما ، والتي كافحت لحماية المدنيين وقواتها.

وأثار الطلب غير المتوقع مخاوف فورية من مزيد من الفوضى في مالي التي صوتت يوم الأحد في استفتاء على تغيير الدستور بهدف تمهيد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.

نشرت برلين حوالي 1000 جندي في مالي ، معظمهم بالقرب من بلدة جاو الشمالية حيث تتمثل مهمتهم الرئيسية في جمع الاستطلاعات لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) التي يبلغ قوامها 13000 جندي.

يمثل طلب الانسحاب نقطة تحول رئيسية للبلد الواقع في غرب إفريقيا ، والذي كافح من أجل القضاء على التمرد الإسلامي الذي ترسخ في أعقاب انتفاضة عام 2012. وقد نشر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مينوسما في عام 2013 لدعم الجهود الأجنبية والمحلية لاستعادة الاستقرار. .

دفعت الإحباطات بشأن انعدام الأمن المتزايد إلى انقلابين في عامي 2020 و 2021 ، ودخل المجلس العسكري الحاكم في خلافات متزايدة مع مينوسما وحلفاء دوليين آخرين ، بما في ذلك فرنسا.

يتعين على أعضاء مجلس الأمن تبني قرار لتمديد تفويض مينوسما بحلول 30 يونيو. ويتطلب القرار ما لا يقل عن تسعة أصوات لصالحه وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض لتمريره.

أحرق المجلس العسكري الجسور مع الحلفاء الغربيين التقليديين ولجأوا إلى روسيا للمساعدة في تعزيز قدراتها العسكرية. تشعر الحكومات الغربية بالقلق من وجود المقاول العسكري الروسي الخاص فاجنر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن 'الحكومة الانتقالية في مالي وروسيا ستستخدمان التمديد القادم لتفويض الأمم المتحدة للحصول على رأس مال سياسي من ذلك لا يفاجئنا'. وأضاف 'مصلحتنا تبقى خروج منظم. وفي هذا الصدد ، نحن ندعم مفاوضات الأمم المتحدة.'

وقالت ألمانيا أواخر العام الماضي إنها ستبدأ سحب قواتها من مالي اعتبارًا من منتصف العام المقبل بعد مهمة استمرت عقدًا من الزمن ، على أن يكتمل الانسحاب بحلول مايو 2024.