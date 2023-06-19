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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طواها النسيان لعقود طويلة| حياة كريمة تنشر الفرحة على أهالى الأبعادية بدمنهور

حياة كريمة بالبعادية
حياة كريمة بالبعادية

شهدت قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح عدد المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة فى مختلف القطاعات وذلك لتحسين الظروف المعيشية بها من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب.

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تم افتتاح 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية بقرية الأبعادية منها 13 مشروعا بمياه الشرب و9 مشروعات بقطاع الصحة و22 مشروعا للاتصالات و7 مشروعات لبناء المدارس الجديدة و8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى.

 بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الإجتماعى إلى جانب انشاء اكبر مجمعات للخدمات الحكومية يضم المركز التكنولوجي للمعلومات ومركز للخدمات الزراعية ومركز للبريد إضافة إلى إقامة أسواق نموذجية ومركزين للإسعاف والأطفال.

 ولم تقتصر مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور على مشروعات البنية التحتية فقط بل تعدت ذلك إلى لتقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وذلك لرفع الأعباء عن كاهل مواطنيها مثل تنظيم القوافل الطبية المجانية وكذلك توزيع المواد الغذائية على أهالى القرى الأكثر احتياجا، إضافة إلى رفع قدرات شباب القرية وتنمية مهاراتهم من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.

بالإضافة إلى  دار المسنين تمت إقامته بقرية الأبعادية بتكلفة 30مليون تستضيف 96 مسنة ويتواجد به مركز خدمات علاج طبيعى وعيادة طبية ومباني إدارية لخدمة المسنين لتقدم الرعاية الصحية اللازمة.

وشهدت قرية الأبعادية مؤخرا انطلاق مبادرة" انت الحياة " التى تنظمها مؤسسة حياة كريمة لخدمة اهالى القرية

وتضم فاعليات المبادرة تنظيم قوافل طبية بكافة التخصصات وتقديم الخدمات مجانا وإحالة العمليات الجراحية لإجراءاها على نفقة الدولة وكذلك تنظيم عيادات أسنان بالتعاون مع الجامعة البريطانية.

فرحة أهالى الأبعادية بمبادرة حياة كريمة

من جانبه أعرب الكثير من أهالى قرية الأبعادية عن فرحتهم الغامرة لتنفيذ مشروعات هذه المبادرة التنموية التى غيرت وجه الحياة بهذه المناطق التى طواها النسيان لعقود طويلة.

وقال خالد على من أهالى قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، إن مبادرة حياة كريمة، طورت الريف المصرى الذى عانى طوال عشرات السنوات الماضية من غياب الخدمات المقدمة إليهم.

 وأضاف أنه طوال العقود الماضية لم تهتم الحكومات السابقة، كثيرا بالريف والعزب والنجوع وكان محل اهتمامهم العواصم والمدن الشهيرة المكتملة الخدمات إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع في اهتمامه كل شبر في مصر، حتى أنه أطلق أهم مبادرة تنموية فى تاريخ الريف المصرى"حياة كريمة".

 وقال عادل أيمن، إنه لم يتصور أحد أن تمتد أيدى التنمية والمشروعات العملاقة إلى قاع الريف المصرى الذى ربما لا يسمع عنه أحد من المسئولين وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة هى أسما على مسمى فهى تعنى ببساطة أن يعيش أهالى الريف حياة كريمة لائقة مثل باقى البشر.

و أكد أنه كان من دروب الخيال أن تسعى الدولة لتنمية القرى تنمية حقيقية متكاملة الخدمات بها كل وسائل المعيشة الآدمية وهو ما سعت إليه مبادرة حياة كريمة.

 وأضاف أنه لم يكن يحلم أحد من أهالى قرية إفلاقة تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة مثل المستشفيات ووحدات الإسعاف والمطافى ورصف الطرق وانشاء المدارس الجديدة.

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